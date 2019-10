Stiri pe aceeasi tema

- Ornella Gilligmann si Ines Madani au fost judecate in acelasi timp cu alte trei femei, dintre care doua au primit 20 de ani de inchisoare, iar una 5 ani. Aceasta grupare de femei, astazi cu varsta intre 22 si 42 de ani, a devenit "imaginea jihadului feminin" in Franta, potrivit exprimarii reprezentantilor…

- La inițiativa Ambasadei, susținuta de Primaria Paris și de Grupul de prietenie romano – francez din Adunarea Naționala Franceza, o porțiune de pe promenada Senei va purta, incepand de maine, numele Reginei Maria. Mai exact, este vorba de secțiunea de pe malul stang, dintre Pont d’Iena și capatul bd.…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, si principele Radu s-au intalnit vineri, in ultima zi a vizitei pe care au efectuat-o in Olanda, cu Regele Willem-Alexander si Regina Maxima ai Tarilor de Jos. Potrivit unui comunicat al Casei Regale transmis sambata AGERPRES, intalnirea a avut la loc la Palatul…

- O strada din capitala Frantei va purta numele Reginei Maria a Romaniei, incepand din octombrie. Initiativa vine in semn de omagiu fata de rolul si implicarea ei in Conferinta de Pace de la Paris, care a urmat dupa Primul Razboi Mondial. Conferinta de Pace de la Paris a debutat in 18 ianuarie 1919, dar…

- Oficialii romani spun ca nu i-au uitat. Marturiile istoricilor militari francezi, la care se adauga gesturile de omagiere din partea unei comune transilvane sau slujbele de comemorare oficiate de preotul ortodox roman de la Strasbourg, cinstesc memoria miilor de soldați eroi martiri care iși dorm somnul…

- Jurnalista Marilena Rotaru, specializata in problemele Casei Regale a Romaniei, arata ca la doar o luna de la moartea Regelui Mihai, Custodele Coroanei, Margareta, a inlocuit Medalia Regelui Mihai I pentru Loialitate cu Medalia Regala pentru Loialitate.Citește și: VIDEO Dancila, anunț BOMBA…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson ar urma sa se deplaseze saptamana viitoare la Paris si Berlin pentru intalniri cu presedintele francez Emmanuel Macron si, respectiv, cancelarul german Angela Merkel, pentru a discuta despre Brexit inaintea summitului G7 programat in weekendul urmator la Biarritz,…

- Pe strazile astea ca un muzeu in aer liber nu se vorbește despre tragedia romaneasca, cea de azi și dintotdeauna. Prietenii mei de aici, majoritatea expați care lucreaza in baruri sau ingrijesc copii, pun poze pe internet cu picioare bronzate pe malurile Senei. Prietenii mei din Romania sunt disperați,…