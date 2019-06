Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Serbia au decis sa amane pentru joi testul la matematica pentru admiterea la liceu, dupa ce copii ale acestuia au fost gasite circuland printre elevi inaintea examenului ce urma sa aiba loc ma...

- Cel puțin doua persoane din Alba Iulia au fost înțepate pe strada cu obiecte ascuțite, cel mai probabil ace de seringa, au declarat pentru publicația locala Alba24.ro surse din cadrul Spitalului Județean de Urgențe Alba.

- ''Deocamdata nu stim cu exactitate cate cadavre se afla pe acea proprietate", a declarat procurorul statului Jalisco, Gerardo Octavio Solis, adaugand ca medicii legisti examineaza ramasitele umane. "La prima vedere, sunt foarte multe cadavre", a adaugat el.Autoritatile au descoperit ramasitele…

- Un barbat a fost gasit mort, duminica, in sediul asociatiei in care isi desfasura activitatea, informeaza Agerpres.ro. Politia a declansat cercetari in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s a produs decesul.In urma cu scurt timp, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca intr o cladire de…

- O ancheta de amploare a fost declanșata la Garda de Coasta dupa apariția pachetelor cu cocaina pura pe litoralul romanesc.Citește și: Cum s-au blocat ordonanțele de urgența pe justiție Autoritatile vor sa afle acum daca sistemul care monitorizeaza apele teritoriale a functionat in parametri…

- Poliția de frontiera din Bulgaria a confiscat o cantitate de apoximativ 1.500 de kilograme de canabis, ascunsa in interiorul unui camion care incerca sa treaca granița din Serbia, a declarat Georgi Kostov, șeful poliției de frontiera, relateaza Euronews, potrivit mediafax. Autoritațile au…

- Politistii efectueaza cercetari la o cresa din orasul Bumbesti Jiu, dupa ce mama unei fetite a sesizat faptul ca minorei i ar fi fost administrate substante care i ar fi provocat somnolenta, informeaza Agerpres.roInspectoratul de Politie Judetean Gorj a fost sesizat de catre o femeie in varsta de 22…

- Politistii calaraseni au deschis dosar penal in cazul agresunii din comuna Ileana, cand o fetita a fost lovita cu un obiect contondent in cap, in timp ce se afla intr-un magazin pentru a-si cumpara o punga de chips-uri.