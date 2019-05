Stiri pe aceeasi tema

- „Mergeti la vot! Daca va temeti de viitor,[…] atunci asigurati-va ca aveti un cuvânt de spus în viitorul dumneavoastra. Mergeti la vot pentru ca este un drept si este pacat, iar daca nu votati dumneavoastra pentru viitorul dumneavoastra, pentru viitoarea Europa, atunci vor…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, sustine ca declaratia premierului Viorica Dancila potrivit careia presedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit sa-l sune pe regele Iordaniei si sa-i spuna ca nu este de acord cu anularea vizitei in Romania, denota ”un tupeu fara margini”. ”Ne facem de ras…

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent luni la o dezbatere organizata de Asociatia Oraselor din Romania (AOR), a pus intarzierile aparute in elaborarea proiectului de buget de catre Guvern pe seama dorintei de a nu aloca bani pentru investitii. "Au incercat sa imi arunce mie vina, ca de ce am…

- Proiectul european are nevoie de un nou implus, de viziune de viitor si de solutii pe termen lung, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, joi, in discursul sustinut la deschiderea evenimentului "E!Sharp Live 2019 - What does Europe mean to Europe?", organizat la Bruxelles. "In acest…

- Viorica Dancila a declarat luni ca este nevoie de promovarea educatiei la nivel national privind Holocaustul precum si a unor „elemente legate de responsabilitatea Romaniei”. In timpul discursului, premierul a facut un nou dezacord, spunand ca muzeul dedicat istoriei evreilor „e concentrat pe promovarea…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a transmis o scrisoare premierului roman Viorica Dancila, prin care ii solicita acesteia sa comunice la Bruxelles poziția oficiala a Guvernului in privința celor 3 spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, arata un comunicat al Reprezentanței…

- Viorica Dancila a sustinut ca adoptarea bugetului de catre Guvern nu este in pericol. „Nu, eu cred ca nu (nu este in pericol adoptarea bugetului - n.r.). Atata timp cat bugetul pe anul acesta nu este mai mic decat bugetul pe anul trecut, in momentul in care avem cresteri pe anumite segmente, eu cred…

- Azi, 6 februarie, doamna prim-ministru Viorica Dancila, aflata la Bruxelles pentru a deschide Conferința ”Lupta impotriva antisemitismului: o abordare comuna pentru o mai buna protecție a comunitaților evreiești din Europa – de la politici la acțiuni” (7 februarie 2019), eveniment organizat de Romania,…