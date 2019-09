"Partidul Social Democrat susține ferm ca impozitarea pensiilor speciale sa nu se aplice pensiilor militare. Pensiile militare de stat trebuie sa beneficieze de sistemul de impozitare aflat acum in vigoare. Vom promova acest amendament in Camera Deputaților, care este camera decizionala.

Ca țara membra a NATO, avem o datorie morala fața de cadrele militare in activitate, in rezerva și in retragere. Prin exceptarea cadrelor militare de la supraimpozitare, ne aliniem legislației europene. In majoritatea statelor UE și NATO, regimul pensiilor militare este reglementat prin legi speciale",…