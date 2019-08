Stiri pe aceeasi tema

- PSD a validat-o, sambata, in Congres, pe Viorica Dancila drept candidatul partidului la prezidențiale. Ea mulțumește colegilor pentru susținerea manifestata „atat de frumos și de energic” astazi, adaugand ca au aratat tuturor cat sunt de uniți și de hotarați sa caștige alegerile din toamna.Partidul…

- Am aratat ca ne ințelegem misiunea și ca ramanem aproape de oameni, am aratat ca avem curajul sa ne asumam intotdeauna mai mult, ca sa continuam sa facem bine romanilor, celor ca noi, celor din randul carora venim. Eu nu lupt impotriva nimanui, ci pentru fiecare roman. Pornesc in aceasta campanie…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, marti, la intalnirea cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, ca i-ar placea sa viziteze Romania. "Este o onoare sa fiu aici cu presedintele Romaniei, care este foarte respectat. A facut o treaba foarte buna. Am auzit ca vine o perioada de campanie…

- "Tragedia de la Caracal ne-a adus in fața imaginea unei cruzimi inimaginabile care ne-a aratat foarte limpede ca impotriva criminalitații trebuie sa ducem un adevarat razboi. Ne-a aratat ca trebuie sa schimbam legi, reguli, oameni din funcții, atitudini. Nu am ezitat nicio secunda sa fac schimbarile…

- Presedintele ProRomania Victor Ponta conditioneaza formarea unei aliante cu ALDE de schimbarea Guvernului actual si a programului de guvernare “Dragnea-Valcov”. El sustine ca propunerea sa este posibila „daca ALDE nu mai sustine actuala formula” de guvernare, potrivit Mediafax. „Mi-am descoperit o multime…

- "Celebrarea Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii imi ofera placuta ocazie de a evoca relatia stransa și dinamica pe care Romania o dezvolta cu unul dintre cei mai puternici aliați ai sai. Implementarea obiectivelor majore ale Parteneriatului Strategic bilateral raspunde interesului Romaniei…

- Marcel Ciolacu i-a transmis lui Marian Oprisan ca ar trebui sa-si faca o autoevaluare si sa-i lase si pe tineri in fata. "Felicitari noii echipe de conducere aleasa astazi la congresul Partidului Social Democrat: Viorica Dancila, Orlando Teodorovici si Mihai Fifor! Astazi am dovedit ca am…

- "Mulțumesc, dragi colegi, pentru increderea aratata astazi! Susținerea voastra, atat de puternica, ma onoreaza și ma face mai responsabil de parcursul nostru viitor. Din aceasta seara pornim uniți la drum si ne vom sprijini reciproc in viitoarele batalii electorale. PSD a aratat astazi ca…