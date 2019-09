Viorica Dăncilă pleacă la New York pentru fotografii de campanie Viorica Dancila va fi insoțita de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici și de ministrul de Externe, Ramona Manescu. In aceeași perioada, la New York are loc Adunarea Generala ONU, la care participa președintele Klaus Iohannis.



Premierul incearca sa iși aranjeze cateva intalniri la nivel inalt, ținand cont ca la ONU vor participa șefii de stat și de guvern. Pe data de 27 septembrie, Viorica Dancila, impreuna cu Eugen Teodorovici și Ramona Manescu vor discuta despre „oportunitațile de business in Romania” ale investitorilor americani. Accesul la eveniment se face doar pe baza de invitație,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 24-26 septembrie, la reuniunea Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii.Citește și: Incepe furtuna in Parlament: primul acord pentru rasturnarea Guvernului / SURSE…

- Din aceasta toamna, dr. Elena Gabor, președintele Asociației Europene pentru Hipnoterapie Medicala și Terapia Subconștientului (AEHM), va preda astfel de cursuri, care vor fi insa facultative. Revenita in țara dupa mai bine de zece ani de experiența in domeniul hipnoterapiei medicale in Statele Unite…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat ca „depinde de SUA si de aliatii lor europeni sa faca posibil ca Ungaria sa importe gaz provenit dintr-o zona gaziera offshore a Romaniei, in conditiile in care Ungaria a facut toate demersurile de infrastructura necesare

- "Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene onoreaza curajul si devotamentul temerarilor zborului. In aceasta zi, aflata sub patronajul Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul, transmitem recunostinta si admiratia noastra tuturor celor care au imbratisat nobila profesie de aviator in slujba Aripilor Romanesti.…

- Ungaria considera relatiile transatlantice drept prioritate si saluta imbunatatirea acestora, a declarat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto in cadrul unei conferinte asupra relatiilor SUA-Europa Centrala si a securitatii energetice a regiunii, desfasurata miercuri la Washington DC, informeaza…

- ”Intrevederea a avut loc la solicitarea expresa partii romane, in conditiile mentinerii de catre partea ungara a unei atitudini neconstructive si pentru a descuraja provocarile constante ale partii ungare. In timpul intrevederii, ministrul ungar al afacerilor externe, Peter Szijjarto, a solicitat…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat ca „atacurile” asupra minoritații maghiare au devenit mai dure in randul elitei politice din Romania, iar „vocile antimaghiare” sunt mai puternice. Oficialul a facut aceste declarații in Parlamentul de la Budapesta și a cerut sa fie luate masuri.…

- Sentimentele anti-maghiare in crestere ar putea afecta pozitia Ungariei si deciziile sale privind Romania, a declarat luni ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de agentia MTI, potrivit agerpres.ro.Mentinerea unor relatii bazate pe respect reciproc este importanta datorita comunitatii…