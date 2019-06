Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va fi prezent la Blaj duminica, punctul culminant al vizitei sale de trei zile in Romania, In aceasta localitate, pe Campia Libertatii, Suveranul Pontif va sustine slujba de beatificare sapte episcopi greco-catolici care au murit in urma prigoanei regimului comunist. Cei mai importanti…

- Invitat in cadrul emisiunii „Punctul de intalnire” de la Antena 3, Mircea Diaconu a facut urmatoarele precizari: „Ar fi multe de spus despre ceea ce inseamna sa ai har. L-am vazut in urma cu doi ani. A venit in Parlamentul European, a ținut un discurs. Era alta lume, era alt context, oarecum și nota…

- Pentru Liturghia de Beatificare a celor șapte Episcopi greco-catolici martiri in timpul regimului comunist din Romania, pe care Sanctitatea Sa Papa Francisc o va oficia pe Campia Libertații din Blaj in data de 2 iunie 2019, s-a construit un tron arhieresc cu puternice semnificații spirituale și simbolice.…

- Ambasadorul SUA in Romania a fost la Palatul Victoria, in aceasta dimineata, tocmai cand Viorica Dancila se pregateste sa trimita la Cotroceni noile propuneri de ministri, potrivit Antena 3. La aceasta ora, Mircea Geoana se afla si el la Palatul Victoria. Hans Klemm a avut o discuție cu Viorica…

- Cu ocazia vizitei in țara noastra a Sanctitații Sale Papa Francisc, CNAIR impreuna cu Poliția rutiera va institui restricții parțiale de circulație, sambata 01 iunie 2019 in municipiile Miercurea Ciuc și Iași și duminica 02 iunie 2019 in municipiul Blaj. Pentru evitarea aglomerațiilor in trafic, CNAIR…

- Locuitorii din Blaj vor sa faca profit de pe urma vizitei pe care Papa Francis o fa efectua in Romania. proprietarii de apartamente iși inchireaza casele contra unor sume mari de bani. Suveranul Pontif vine in țara noastra pe 31 mai, unde va sta pana pe 2 iunie. Vizita Papei Francisc se va desfașura…

- Programul vizitei Sanctitații Sale Papa Francisc in Romania a fost facut public de Administrația Prezidențiala. Sfantul Parinte se va afla la la Blaj in data de 2 iunie, duminica. Acesta va sosi pe Campia Libertații in jurul orei 10,30 și va oficia Divina Liturghie cu beatificarea a șapte episcopi martiri…