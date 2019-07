Stiri pe aceeasi tema

- "Ne vom lupta pana in ultima clipa pentru a obține un portofoliu important la Bruxelles. Așteptam sa fie votat președintele CE, pana atunci nu pot decat sa discut cu colegii mei. Trebuie sa fim atenți și pe cine trimitem la Bruxelles. E adevarat trebuie sa aiba o abordare imparțiala, dar totuși trebuie…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat, referitor la comisia de lucru anunțata de premierul Viorica Dancila pentru implementarea rezultatelor referendumului la Parlament, ca așteapta grupul de lucru de la Cotroceni. El a mai spus ca a fost constituita comisia pe cod electoral,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, joi, ca a crezut ca va fi "o simpla formalitate" pentru premierul Viorica Dancila sa-si convinga colegii din PSD sa semneze pactul cu presedintele Klaus Iohannis, avand in vedere "multiplele contacte pe care le-a avut pe plan european sau din instinct de…

- Ședința coaliției s-a incheiat dupa aproximativ o ora. In prim plan s-au aflat subiectele discutate marți, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. Referitor la situația ministrului de Externe, Viorica Dancila a subliniat ca ALDE este cel care trebuie sa ia o decizie.

- In PSD a inceput sa circule un nou scenariu de lucru pentru o remaniere guvernamentala fara scantei, dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca respinge miniștrii propuși la Justiție (Eugen Nicolicea), Fonduri europene (Oana Florea) și Romanii de pretutindeni (Liviu-Tit Brailoiu).Surse…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu a declarat, la B1, ca partidul asteapta de la premierul Viorica Dancila o decizie privind remanierea sau restructurarea Guvernului, in urma refuzului presedintelui de a semna decretele de nimire a celor trei ministri propusi pentru portofoliile de la Justitie,…

- Președintele o critica și pe Viorica Dancila in cartea sa, scriind ca "actualul prim-ministru este o persoana care nu s-a remarcat prin nimic inainte sa ajunga prim-ministru. De pilda, nu știu pe nimeni care sa cunoasca o poziționare a prim-ministrului de cand era europarlamentar cu privire la o…

- Intr-un interviu pentru Adevarul, premierul Viorica Dancila explica ce s-a schimbat in relatia cu Liviu Dragnea, cum decurge coabitarea cu presedintele Klaus Iohannis si cu ce impresie a ramas despre Tudorel Toader. Alte intrebari la care a raspunsul premierul: Cata importanta are Darius Valcov in Guvern?…