Viorica Dăncilă îi dă replica lui Klaus Iohannis: Este artizanul acestui haos, să numească rapid un guvern capabil Primul-ministru sustine ca Guvernul PSD a guvernat mai bine decat cel al PDL. "Mulțumim cetațenilor care ne-au acordat increderea in 2016 și mulțumim celor care ne-au susținut și ne-au stat alaturi pe durata acestui mandat. Am guvernat pentru oameni, pentru Romania și pentru mai bine. Așa cum am mai spus, nu am avut o guvernare perfecta, dar am avut o guvernare cu rezultate, o guvernare eficienta, orientata spre romani și bunastare, spre masuri de sprijin pentru toate categoriile sociale și progres economic pentru țara. Am guvernat mai bine decat guvernele de dreapta și așa o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

