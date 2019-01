Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, are din nou protecție de la Serviciul de Protecție și Paza (SPP), prim-ministrul fiind vazut la Guvern insoțit de un aghiotant SPP.Masura vine ca urmare a preluarii presedintiei Consiliului UE, in conditiile in care liderii europeni care vor veni in Romania…

- Premierul Viorica Dancila are din nou protecție oferita de Serviciul de Protecție și Paza, în ciuda faptului ca liderul PSD Liviu Dragnea a renunțat la serviciile de protecție acuzându-l pe generalul Lucian Pahonțu ca s-ar implica jocuri politice și ar

- Premierul Viorica Dancila a declarat, intr-un interviu pentru Antena 3, ca daca acuzatia de inalta tradare la adresa presedintelui Iohannis, lansata de Liviu Dragnea, ar depinde de semnatura ei, i-ar fi greu sa semneze, pentru ca are propria experienta cu o asemenea acuzatie.Stire in curs…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca sistemul paralel nu este condus de presedintele Klaus Iohannis, deoarece acesta este o "papusa", dar cea mai importanta persoana este Lucian Pahontu, seful SPP.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi seara, la Antena 3, ca spera ca anul 2019 sa fie anul adevarului. El a vorbit din nou despre statul paralel, precizand ca presedintele Iohannis este doar un beneficiar si ca, in opinia sa, cel mai influent in acest „sistem ocult” este seful SPP, Lucian…

- Premierul Viorica Dancila ii sfideaza pe cei care au protestat in Piața Victoriei, in 10 august. Premierul a semnat pentru numirea lui Mihai Chirica in funcția de secretar de stat in Ministerul Apararii.Vezi și: SURSE - Liviu Dragnea și liderii PSD au DECIS: cand se va da amnistia și grațierea…

- Social-democrații se reunesc, luni la Parlament, incepand cu ora 14.00, in ședința Comitetului Executiv Național al partidului. Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca printre temele de discuție va fi prezentarea rezultatelor vizitei efectuate de Guvern la Bruxelles, scrie Mediafax."Trebuie…

- Premierul Viorica Dancila le a transmis laureatilor galei 100 pentru Centenar ca reprezinta adevarate exemple pentru ceilalti compatrioti, iar succesul lor este succesul Romaniei, scrie Antena3.ro. Ma bucur sa ma alatur galei 39;100 pentru Centenar 39;, un eveniment menit sa promoveze valorile si elitele…