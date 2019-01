Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul si ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, se va intalni miercuri cu liderul partidului de guvernare din Polonia, Jaroslaw Kaczynski, pentru a discuta despre posibilitatea formarii unei aliante eurosceptice pentru a contesta alegerile europarlamentare din mai, conform Reuters.

- Legislativul de la Budapesta a adoptat miercuri o lege controversata care marește timpul suplimentar de lucru al angajaților din mediul privat. Sindicatele și opoziția numesc noua lege drept „legea sclaviei”. Conform legii, numarul orelor suplimentare pe care le pot pretinde angajatorii crește de la…

- Vicepremierul și ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a declarat vineri ca „și-a pierdut rabdarea” in ceea ce il privește pe comisarul european pentru Afaceri Economice, Pierre Moscovici, pe care il acuza ca a insultat Italia, relateaza Reuters.„Italia nu este o națiune de vanzatori…

- Steve Bannon, considerat de mulți unul dintre artizanii victoriei surprinzatoare a lui Donald Trump in 2016, a anunțat ca va lucra cu premierul ungar Viktor Orban in perioada de pana la alegerile care vor avea loc anul viitor in Parlamentul European, scrie Reuters. Bannon, fost presedinte al site-ului…

- Guvernul ungar a facut miercuri cunoscute planurile sale de a crea o noua instanta administrativa aflata in subordinea ministrului justitiei, decizie despre care opozitia de stanga afirma ca va limita independenta justitiei, relateaza agentia Reuters. Noua instanta va gestiona procesele in…

- Guvernul de la Budapesta a consolidat controalele de-a lungul frontierei de sud a Ungariei in urma relatarilor conform carora aproximativ 70.000 de migranti se indreapta catre nord in regiunea Balcanilor, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, informeaza…

- Liderul extremei drepte italiene Matteo Salvini, vicepremier si ministru de interne in guvernul de la Roma, a declarat joi ca are in vedere sa devina candidat la presedintia Comisiei Europene in cazul victoriei unei coalitii suveraniste la viitoarele alegeri europarlamentare, din mai 2019, transmite…