- Promovarea sportului in randul tinerilor reprezinta o preocupare constanta a administratiei locale de la Razvad, condusa de edilul Emanuel Spataru si viceprimarul Ionela Serban alaturi de Consiliul Local Razvad. Si cum una din doleantele locuitorilor a fost o echipa locala de fotbal,in liga …

- Marți , 6 august, este o zi cu dubla semnificatie pentru locuitorii comunei Razvad, in mod special pentru cei din satul Gorgota, are loc tradiționala sarbatoare „Sbor la Gorgota „. Primaria si Consiliul Local Razvad condusa de primarul Emanuel Spataru și viceprimarul Ionela Șerban, pastreaza…

- Universitatea Craiova a invins-o pe nou-promovata Academica Clinceni cu scorul de 3-2 (2-1), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa inaugurala a Ligii I de fotbal. Universitatea a obtinut prima victorie din acest sezon, dupa trei rezultate de egalitate in celelalte meciuri din etapa de debut.…

- Astazi s a stabilit programul pentru editia 2018 2019 a Ligii 1.In prima etapa, case se va disputa intre 12 si 15 iulie, FC Viitorul va juca pe teren propriu, contra lui Dinamo.Etapa secunda va aduce in fata echipei lui Gica Hagi, o noua promovata, Chindia Targoviste, partida jucandu se pe terenul acesteia.Sursa…

- Sambata seara, in turul barajului de promovare in Liga a III-a, castigatoarea Ligii a IV-a din judetul Suceava, Viitorul Liteni, a pierdut cu 1 – 4 pe teren propriu partida jucata in compania campioanei judetului Neamt, Ozana Targu Neamt.Incurajata de o galerie numeroasa, echipa oaspete a ...

- Campioanele la fotbal ale judetelor Constanta si Tulcea, Poseidon Limanu 2 Mai, respectiv Pescarusul Sarichioi castigatoarele Ligii a 4 a , se confrunta in barajul pentru promovarea in Liga a 3 a, turul dublei manse fiind programat sambata, 15 iunie, de la ora 18.00, la Sarichioi.Antrenata de Cristi…

- Etapa a 34 a, ultima din sezonul 2018 2019, a Ligii a 5 a de fotbal a judetului Constanta, a inceput ieri, cu partida Avantul Comana FC Mereni, iar restul partidelor sunt programate duminica, 16 iunie, astfel: Danubius Rasova Sport Prim Oltina ora 11.00 , Viitorul Targusor Viitorul Pecineaga 11.00 ,…

- Vineri, 7 iunie 2019, Tribunalul Alba a respins actiunea initiata de Institutia Prefectului, care a solicitat anularea celor doua hotarari pe motiv de nelegalitate a procedurii prin care au fost adoptate. Primaria si Consiliul local Alba Iulia au castigat prima etapa a procesului deschis de Institutia…