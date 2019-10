Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a accidentat, marți, o adolescenta care traversa regulamentar o strada din municipiul Bistrița, iar mai apoi a fugit, s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, accidentul a avut loc marți dupa-amiaza, cand…

- Un șofer din Valcea a fost amendat de polițiștii din Targu-Jiu, sambata, dupa ce s-a oprit cu mașina in Parcul Coloanei Infinitului, din cauza vitezei. Acesta și-a lasat autoturismul avariat in parc și a plecat. Polițiștii l-au identificat dupa cateva ore, tanarul de 26 de ani, din comuna Bujoreni,…

- Roberta-Gabriela Codinoiu, o fata de 13 ani din Targu Jiu, a fost data disparuta. Tatal ei a alertat Poliția, dupa ce fiica sa nu s-a mai intors acasa marți seara. Polițiștii din Targu Jiu au fost sesizați, marți, in jurul orei 20, un barbat de 39 de ani despre faptul ca fiica sa, in varsta de 13 ani,…

- Un barbat de 42 de ani din București a fost reținut pentru tentativa de omor calificat, talharie și distrugere, in urma unui incident șocant care a avut loc sambata seara. Polițiștii au fost sesizați sambata, in jurul orei 22.30, ca un barbat a refuzat sa plateasca dupa ce a alimentat la o benzinarie…

- Un tanar maramuresean a furat mașina mamei sale și a pornit o cursa nebuna, alaturi de un prieten. Oamenii legii au fost sesizați chiar de mama tanarului, insa nu au putut sa-l opreasca pe vitezoman. Intr-un final, dupa ce a lovit o mașina de poliție și s-a tras asupra sa, șoferul a facut și un accident…

- Apar informații contradictorii in cazul din Galați, unde doi polițiști au fost filmați in timp ce refuza sa intervina pentru a ajuta o fata plina de sange, aflata in fața lor pe trotuar și despre care persoana care a filmat scena a zis ca a fost violata (VIDEO AICI).In imaginile filmate de…

- O familie din Vaslui a fost implicata intr-un accident de circulație și acuza polițiștii din Galați ca ar fi asistat impasibili cum una din persoanele vinovate a fugit de la fața locului. Oamenii spun ca au fost lasați pe marginea drumului, fara nici un ajutor. Accidentul a avut loc in comuna Sendrei,…

- Un tanar novacean a fost tras pe dreapta de catre polițiștii gorjeni, insa acesta nu s-a conformat semnalelor și și-a continuat deplasarea. Barbatul a abandonat mașina și a intrat intr-o curte. Oamenii legii au deschis un dosar penal. Polițiștii rutieri, din cadrul Poliției Orașului Novaci, au avut…