VIDEO Toulouse: Greva spectaculoasa a agricultorilor, care au blocat drumurile si au incendiat cauciucuri

- Drapelul din fata Guvernului, care a fost vandalizat marti, 30 ianuarie, a fost inlocuit cu unul nou. Amintim ca ieri, pe retelele de socilaizare au aparut fotografii cu drapelul incendiat. Internautii cer verificarea camerelor de luat vederi din preajma, pentru a depista faptasul. {{268657}}Pe moment,…

- Sultan Kosen, barbatul care detine recordul pentru cea mai inalta persoana din lume, potrivit Cartii Recordurilor, si Jyoti Amge, cea mai mica persoana, s-au intilnit in Egipt, ocazie cu care au participat la o sedinta foto incredibila! Recordul lui Kosen a fost inregistrat la 2.465 m in țara sa de…

- Drumurile nationale si autostrazile sunt deschise circulatiei publice si nu au fost instituite restrictii de viteza sau de tonaj, in contextul atentionarilor meteorologice Cod galben valabile pana diseara, la ora 22:00 in toata țara. „In cursul zilei de astazi sunt pregatite sa acționeze peste 13.000…

- Incepand cu ora 10:00 au fost ridicate restrictiile de tonaj instituite pe anumite sectoare de drumuri nationale din judetele Tulcea si Constanta. Astfel, la aceasta ora, circulatia este deschisa pentru toate categoriile de autovehicule pe drumurile nationale din judetele mentionate, informeaza CNAIR.…

- Condițiile meteorologice extreme au determinat izolarea completa a unui oraș din Romania. Autoritațile locale au dispus ca niciun autoturism, in afara celor care aparțin echipelor de intervenție sa nu iasa din oraș.

- Formatia Nantes, cu Ciprian Tatarusanu integralist, a remizat, miercuri, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Toulouse, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Frantei.Nantes a deschis scorul in minutul 19, prin Krhin. Toulouse a egalat in minutul 90+6, prin Gradel, din penalti. Alte…

- Intr-o singura zi, politistii din Aiud au depistat 22 de pietoni care s-au angajat in traversari neregulamentare. Politia atrage atentia cu privire la riscurile la care se expun cetatenii, atunci cand aleg sa traverseze strada prin loc nepermis si le recomanda sa respecte regulile privind circulatia…

- Primele operatiuni de „blocaj total” al inchisorilor franceze au inceput luni in zori la chemarea sindicatelor supraveghetorilor care cer mai multa siguranta dupa atacarea a trei gardieni de catre un detinut jihadist in nordul Frantei, relateaza AFP, potrivit agerpres. Trei gardieni au fost raniti prin…

- ATITUDINE… Prezent la Iasi, la evenimentul organizat de societatea civila locala pentru sprijinirea construirii Autostrazii Iasi-Tg. Mures, deputatul liberal Daniel Olteanu a sustinut cauza Vasluiului si a Moldovei unite, argumentand ca decalajul care separa Moldova de regiunile dezvoltate nu poate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, luni, controlorii de trafic aerian din Grecia au anuntat declansarea unei greve, in intervalul orar 12,00 - 15,00.

- Franța 2018, etapa a 20-a. Duminica, Ciprian Tatarușanu și FC Nantes, contra lui Neymar, Cavani și a celorlate vedete de la PSG. Vineri, 12 ianuarie Strasbourg – Guingamp Sambata, 13 ianuarie 18:00 Rennes – Marseille 21:00 Caen – Lille 21:00 Dijon – Metz 21:00 Montpellier – Monaco 21:00 Nice – Amiens…

- Presedintele de onoare al echipei de fotbal FC Botosani, Cornel Sfaiter, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca gruparea moldoveana a reusit în aceasta pauza competitionala cea mai spectaculoasa campanie de achizitii prin transferurile jucatorilor Catalin Golofca, Florin Acsinte,…

- Luna ianuarie inseamna și o serie de sume ce vor fi distribuite primariilor din județul Botoșani prin Administrația Județeana a Finanțelor Publice (AJFP) precum și prin Consiliul Județean.

- Drumuri, extinderea Tetarom si probleme cu inchiderea Pata Rat. Retrospectiva anului la consiliul județean Anul 2017 poate fi considerat un an al lucrarilor de reparatii si modernizare pe drumurile judetene ale Clujului. Drumurile judetene, o prioritate în 2017 Beneficiind de un credit…

- In miez de noapte, pe o strada din cartierul IC Frimu, un jeep a fost incendiat aruncandu-se in el cu o sticla incendiara, plina de combustibil. O bubuitura cauzata de o explozie si de spargerea parbrizului in momentul in care s-a aruncat sticla incendiara a trezit tot cartierul. Oamenii din zona s-au…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in zilele de 24 si 25 decembrie 2017, este anuntata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturi. Potrivit unui comunicat de presa…

- Caz șocant în India. Deepa Ram, în vârsta de 30 de ani, si-a blocat ambele sotii, pe Darius si Mali Devi, într-o masina si le-a dat foc. Conform autoritatilor, barbatul le-a incendiat pe ambele femei din cauza mamei sale, care avea o antipatie fata de ele. Se pare ca…

- Ieri, 16 decembrie 2017, in jurul orei 23.30, politistii rutieri din Alba Iulia, in tim ce actionau pe DJ107H, pe raza comunei Cricau, au oprit un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din localitate. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul nu detine permis de conducere…

- Un barbat a murit si alte trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit pe Drumul National 7, in statiunea Calimanesti, judetul Valcea. Traficul rutier este blocat.

- • O firma de construcții cu probleme a blocat conturile primariei Firma care intarzie finalizarea blocurilor ANL din Targu-Jiu și a unei investiții a penitenciarului din municipiului a blocat, in aceasta luna, conturile Primariei Motru pentru o datorie in valoare de 4,5 miliarde de lei vechi.…

- A fost haos marți in capitala franceza. Conferința pentru climat, greva transportului in comun și condițiile meteo au dat peste cap circulația din Paris. Cozile de mașini au depașit 550 km, un record nemaivazut in regiunea pariziana pana acum.

- ♦ Cheltuielile de investitii din buget si din fonduri UE ar urma sa fie in acest an de 38,5 mld. lei, fata de 27 mld. lei in acest an. Pare o crestere spectaculoasa, dar doar daca facem abstractie de caderea brutala din 2017. Intr-un an cu o crestere economica spectaculoasa, investitiile…

- Sorin Preda Iuga, un nevazator din Resita, a intrat luni, 11 decembrie, in greva foamei, pe termen nelimitat. Resiteanul si-a pus o pancarta pe piept si s-a postat in fata Prefecturii Caras-Severin

- Politia rutiera va bloca accesul pe arterele rutiere care risca sa devina impracticabile si va oferi soferilor rute alternative, informeaza MAI dupa ce sambata a avut loc, la sediul ministerului, o sedinta de analiza privind stadiul pregatirilor pentru iarna, in conditiile avertizarilor emise de Administratia…

- Duminica, sunt in vigoare doua avertizari Cod galben de vreme severa, dar si o informare meteorologica privind lapovita si ninsoare in vestul, centrul, nordul si nord-estul tarii. In acest context, Politia Rutiera acorda o atentie sporita drumurilor intens circulate, in special celor care fac legatura…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat, dupa sedinta de analiza privind pregatirea pentru iarna, care a avut loc sambata, ca actioneaza zilnic cu 9.800 de politisti. Reprezentanții MAI au precizat ca Politia Rutiera va bloca accesul pe arterele rutiere care risca sa devina impracticabile. “In…

- În urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier la ieșire din Constanța, spre localitatea Valul lui Traian. Din cauza impactului violent, sunt scurgeri de combustibil. În acest moment, traficul este blocat, se circula numai pe sensul de mers spre Constanța. La fața locului,…

- In anul 2018, 450 de milioane de lei din incasarile din TVA vor merge la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, potrivit proiectului de buget pentru anul viitor, anunta economica.net . Judetul Maramures va primi suma de 10.608.000 lei, iar ca estimare,…

- N. Dumitrescu Daca n-ar fi fost boicotati de angajatii TCE care au blocat total, incepand de marti dupa amiaza si pana miercuri seara, transportul public din oras, ploiestenii ar fi putut sa afle singuri, de la sursa, care va fi nivelul taxelor locale anul viitor. Miercuri dupa-amiaza a avut loc dezbaterea…

- Condițiile in care traiesc cei peste zece mii de focșaneni care locuiesc in cartierul Bahne și facturile pe care le platesc la ENET nu sunt importante pentru cei șapte consilieri PNL și Costel Birsan de la UNPR/PMP. Aceștia nu au fost de acord, ieri, cu proiectul de hotarare referitor la continuarea…

- Înca de la primele ore ale dimineții, clujenii au pornit cu mic cu mare, la drum. Au dorit sa scape de câteva zile de aglomerația marelui oraș, cu ocazia mini-vacanței de 1 decembrie. Din pacate, tot de aglomerație au dat, deoarece pe ruta Cluj-Napoca - Oradea se circula foarte greu,…

- Un barbat, de 45 de ani, din comuna Stejari a ajuns la Sectia Psihiatrie, a Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu, dupa ce ieri ar fi incendiat locuinta mamei sale, de 70 de ani. Localnicul ar fi facut focul in camera in care locuia si focul s-a extins la o alta incapere si la un hol. Au ars…

- De fiecare data cand constata ca este pusa in pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice, politistii iau masuri ferme. In acest week-end au intocmit doua dosare penale pe numele unor persoane care au condus autoturisme pe drumurile publice fara a detine permise. In timp ce desfasurau activitati…

- Un accident rutier s-a petrecut joi dupa-amiaza, in jurul orei 17.30, pe DN74, la intersectia cu drumul spre localitatea Ampoita. Din primele date, doua masini s-au lovit. In imaginile transmise de un cititor Alba24 se poate vedea un autoturism Volkswagen Golf avariat in partea din fata si o dubita,…

- Explozie spectualoasa in SUA. Georgia Dome a ramas mai mult decat o gramada masiva de beton, oțel și fibra de sticla. Aceasta dupa ce luni, autoritațile orașului au dat cladirea in jos, executand o explozie planificata.Demolarea a costat aproximativ 4,800 de lire sterline.

- Guvernul Tudose, prin Agentia de Plati si Interventie in Agricultura, recurge la represalii impotriva angajatilor APIA care au decis sa protesteze fata de legea salarizarii. Intr-o adresa trimisa catre toate centrele judetene, directorul general al APIA solicita numele tuturor angajatilor care au intrerupt…

- In ultimele 24 de ore, politistii din judetul Alba au depistat 74 de conducatori auto de au depasit limita legala de circulatie. Acestia au fost sanctionati contraventional, iar complementar sanctiunii, fata de un conducator auto, ce a depasit cu peste 50 kilometri/ ora limita legala, a fost luata…

- Posibila tentativa de lovitura de stat in dezvoltare in Zimbabwe. Trupe ale armatei au ocupat poziții in Capitala Harare dupa demiterea intempestiva a vicepreședintelui Emmerson Mnangagwa.Klaus Iohannis 'ramane' fara purtatoare de cuvant: Vestea MINUNATA primita de Madalina Dobrovolschi…

- Un barbat a intrat 'in mod deliberat' vineri in trecatori la Blagnac, in apropierea orașului Toulouse (sud-vestul Franței), ranind trei tineri, dintre care doi sunt in stare grava, a anunțat o sursa polițieneasca, citata de AFP și EFE. Autorul a fost arestat imediat la locul incidentului…

- In Catalonia are loc miercuri o miscare grevista, in urma apelului lansat de un sindicat proindependenta, sustinut de doua puternice asociatii separatiste, transmite AFP, conform agerpres.ro. Greva afecta miercuri dimineata atat traficul rutier, cat si pe cel feroviar. Un tren de…

- O declarație despre care spune ca ar fi fost scoasa din context i-a creat probleme unui cunoscut politician din Gorj. Leonida Belgher, consilier local PMP, la Alimpești, susține ca a primit atat de multe mesaje, incat i s-a blocat contul de Facebook, iar unele au fost de amenințare. “Am…

- Circulatia metroului este oprita, vineri dimineata, pe tronsonul Izvor-Politehnica- Grozavesti, dupa ce un jgheab de scurgere a infiltratiilor a cazut din plafon pe o sina si a produs un scurtcircuit. Un tren plin cu calatori a ramas oprit in tunel, la aproximativ 200 de metri de peron la statia Eroilor,…

- Pentru Ana Mardare timpul s-a oprit in loc pentru aproape doua saptamani. Aflata in coma, artista in varsta de numai 30 de ani a zacut inconstienta pe un pat de spital. Boala a lovit-o din senin pe tanara cantareata. Pe 13 noiembrie 2016, iubitul ei a gasit-o prabusita pe podea in…

- Medici de familie din mai multe județe au ieșit azi in strada, fiind nemultumiti de "subfinantarea cronica a asistentei medicale primare din Romania si de imposibilitatea de practica optima a medicinei de familie".