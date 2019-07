Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea cu legendarii Bon Jovi (Jon Bon Jovi-voce/chitara, David Bryn-clape, Tico Torres-tobe, Hugh MC Donald-chitara bass și Phil X-chitara) i-a costat pe romanii, bulgarii, sarbii ori polonezii prezenți la concert intre 230 și 750 lei. Doar angajații Casei Poporului, politicienii și apropiații…

- Sute de oameni, angajati in Palatul Parlamentului au urmarit gratuit din curtea Palatului Parlamentului concertul trupei americane Bon Jovi, care a avut loc duminica seara, in Piata Constitutiei, potrivit unor imagini difuzate pe retelele de socializare online.

- Sute de oameni ar fi urmarit gratuit din curtea Palatului Parlamentului concertul trupei americane Bon Jovi. Concertul a avut loc duminica seara, in Piata Constitutiei, potrivit unor imagini difuzate pe retelele de socializare online.

- Bon Jovi și-au incheiat turneul european la București printr-un spectacol colosal. Peste 40.000 persoane s-au bucurat cu fenezie de prezența și marile succese ale artistului care a dat dovada de o sinceritate nemaintalnita și s-a scuzat ca nu a mers totul cum și-ar fi dorit la concertul sau Mulțimea…

- Trupele britanice The Cure și Editors și grupul irlandez God Is An Astronaut concerteaza luni seara in Piața Constituției din București, scrie Mediafax.Potrivit organizatorilor, accesul publicului va fi permis de la ora 15.00 pana la ora 21.00. In deschiderea celor trei concerte, de…

- Trupa americana de rock Bon Jovi a concertat duminica in Piata Constitutiei in cadrul turneului "This House Is Not for Sale", unul dintre cele mai asteptate concerte ale verii. Dragos Patraru a criticat,...

- Mult așteptatul concert al lui Bon Jovi din Piața Constituției pare sa fi fost o dezamagire pentru unii dintre fani. Pe de alta parte, sunt și fericiți care susțin ca a fost un concert pe cinste.

- Trupa rock americana Bon Jovi concerteaza in București, in Piața Constituției, duminica seara, la opt ani de la primul show in Romania, in cadrul turneului de promovare pentru albumul "This House is Not For Sale", potrivit Mediafax.Bon Jovi sosește la București in formula Jon Bon Jovi, voce…