VIDEO Sute de mii de oameni manifestează la Barcelona, cerând independența Cataloniei Sute de mii de oameni s-au adunat miercuri în centrul Barcelonei pentru a participa la o manifestație dedicata Zilei naționale a Cataloniei, cerând totdata independența provinciei fața de Spania, potrivit Mediafax care citeaza Associated Press. Poliția din Barcelona a anunțat ca aproximativ 600.000 de oameni din toate zonele regiuinii au participat la aceasta manifestație. Susținatorii mișcarii secesioniste au venit înarmați cu steaguri și au purtat tricouri în culorile catalane. Diada sau Ziua naționala a Cataloniei, se sarbatorește anual la 11 septembrie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma altercatiilor, aproximativ 30 de politisti au fost raniti, in timp ce 11 manifestanti care au lansat dispozitive artizanale explozive luminoase si au incendiat un portret al suveranului Felipe VI-lea au fost arestate. Fortele de securitate au intervenit vinerea trecuta in protestele…

- Sute de mii de oameni s-au adunat în centrul Barcelonei pentru a participa la o manifestatie dedicata Zilei nationale a Cataloniei, cerând totdata independenta provinciei fata de Spania.

- Astazi, sute de mii de oameni s au adunat in centrul capitalei Spaniei, Barcelona, pentru a participa la o manifestatie dedicata Zilei nationale a Cataloniei, cerand totdata independenta provinciei fata de Spania, potrivit Associated Press.Politia din Barcelona a anuntat ca aproximativ 600.000 de oameni…

- Sute de mii de oameni s-au adunat miercuri in centrul Barcelonei pentru a participa la o manifestație dedicata Zilei naționale a Cataloniei, cerand totdata independența provinciei fața de Spania, potrivit Associated Press, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț de ultima ora al Olguței Vasilescu:…

- Politia din Barcelona a anuntat ca aproximativ 600.000 de oameni din toate zonele regiuinii au participat la aceasta manifestatie. Sustinatorii miscarii secesioniste au venit inarmati cu steaguri si au purtat tricouri in culorile catalane. Diada sau Ziua nationala a Cataloniei, se sarbatoreste anual…

- Aceștia au cerut totdata independența provinciei fața de Spania, potrivit Associated Press. Poliția din Barcelona a anunțat ca aproximativ 600.000 de oameni din toate zonele regiuinii au participat la aceasta manifestație. Susținatorii mișcarii secesioniste au venit inarmați cu steaguri…

- La doi ani dupa tentativa de secesiune din 2017, separatistii catalani isi vor masura fortele miercuri in cursul unei manifestatii la Barcelona, in timp ce verdictul contra liderilor lor este asteptat in octombrie, comenteaza AFP potrivit Agerpres. Din 2012, separatistii organizeaza uriase manifestatii…

- Politia spaniola investigheaza acte de vandalism comise asupra unor autoturisme inchiriate de turisti in Palma de Mallorca de catre o organizatie de extrema-stanga ce militeaza impotriva turismului de masa, relateaza marti AFP, citata de Agerpres. Miscarea de tineret a extremei stangi, denumita ''Arran'',…