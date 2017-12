Stiri pe aceeasi tema

- Febra pregatirilor de Craciun i-a prins și pe bucureștenii nemulțumiți de cum merg lucrurile in țara asta. Așa se face ca, la protestul din aceasta seara, s-au strans cu greu puțin peste 300 de persoane dispuse sa infrunte atat frigul patrunzator, cat și tentațiile sarbatorii care bate la ușa. La Piața…

- Bucurie mare pentru copii din Galati care, sambata dimineata, s-au strans in numar foarte mare sa nu cumva sa piarda prima calatorie a zilei cu mult asteptatul Autobuz al lui Mos Craciun. Cand au aparut, nu unul, ci doua autobuze, deoarece chiar de la prima statie erau multi copii si parinti, cei mici…

- Clubul Sportiv pentru Copii și Tineret "Buiucani" a fost gazda unei sarbatori pentru tinerii fotbaliști. Copiii și juniorii clubului au purtat caciuli de Moș Craciun și au participat la diverse activitați fotbalistice, fiind ghidați de catre antrenorii lor.

- FINALA X FACTOR 2017. Pentru a doua oara pe scena X Factor in marea finala, Salvatore Pierluca reuseste un moment senzational alaturi de mentorul sau. Stefan Banica este mai mandru ca niciodata de al sau elev si crede cu tarie ca merita sa castige cel de-al saptelea sezon X Factor.

- Vasile Miriuța, Ionel Danciulescu și Ionuț Nedelcearu l-au ajutat pe Moș Craciun pentru a oferi cadouri micilor dinamoviști la final de an. Copiii au plecat acasa cu sacoșele pline și au avut ocazia sa vada noua sigla a lui Dinamo creata special pentru sarbatorile de iarna.

- Bucurie mare in randurile copiilor de la Centrul de Zi „Sf. Nicolae” din Timisoara. Jandarmii l-au ajutat pe batranelul cu barba alba si incarcat cu cadouri sa ajunga la copii. Reprezentanti ai asociatiei „Urmasii lui Glad”, ai carui membri sunt jandarmi din Gruparea Mobila Timisoara, alaturi de membri…

- Copiii sunt așteptați și astazi la Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, acolo unde creativitatea este la cote maxime iar cei mai pricepuți dintre prichindei pot afla și cum se coace painea ca pe vremuri, la atelierul de paine tradiționala. Nu cumva sa ratați intalnirea cu Moș Craciun! Concertele de colinde…

- Ce spune Oana Sarbu despre baiețelul ei in varsta de 9 ani. Alex i-a scris o emoționanta scrisoare Moșului, acum, in prag de sarbatori de iarna. Artista va petrece Craciunul in familie. „E un copil foarte cuminte. Mai mult decat cuminte, este stralucitor,” a declarat Oana Sarbu, vorbind cu drag despre…

- Destin nefericit pentru doi frati de 10 si 12 ani din comuna Negomir. Copiii nu isi doresc de la Mos Craciun decat niste caiete si cate o jucarie. Nici pana acum nu au impodobit bradul. In cel ramas de anul trecut,...

- Copiii ai caror parinți sunt plecați la munca in strainatate traiesc o adevarata drama in județul Vaslui, mai ales cand vin sarbatorile. Iar aceasta situație trista iese cel mai bine in evidența atunci cand cei mici le spun bunicilor, invațatorilor, profesorilor sau celor care-i cresc ca singurul lucru…

- Mirela Vaida asteapta cu nerabdare Craciunul, pe care il va petrece in familie alaturi de cei doi copii minunati ai sai! Ei bine, se pare ca acestia au fost cuminti intregul an si au primit deja cadouri, chiar din Maramures.

- Craciunul este o sarbatoare a bucuriei si a daruirii. Centrele de plasament și casele de tip familial sunt pline de copii care poate nu stiu ce inseamna un brad impodobit sau nu au trait bucuria descoperirii cadoului mult dorit sub pomul de Craciun. Copiii aflati la Casa de tip familial “Rița Gargarița”…

- Dupa ce luni, 18 decembrie a.c., PSD-iștii valceni au dat startul campaniei “SA INTAMPINAM CRACIUNUL DARUIND”, printr-un frumos concert de colinde și cu daruri pentru colindatori, in prezența a peste 200 de valceni, miercuri, 20 decembrie a.c., Marius Margarita, membru al Comitetului Executiv Județean…

- In pragul sarbatorilor de iarna, jandarmii buzoieni s- au mobilizat pentru a oferi un cadou si totodata un zambet pe chipul copiilor institutionalizati in Complexul de Servicii Comunitare nr. 2 Buzau . Astfel, cu sumele donate benevol de jandarmii buzoieni, la sediul Complexului a fost amenajata o…

- Ca in fiecare dn ultimii patru ani, minunați oameni la suflet, fii duhovnicești ai parintelui Beregoi Vladimir, au dat dovada de aceeași omenie fața de noi, copiii de la Centrele de Zi „Sfantul Serafim de Sarov” din Razboieni și „Sfanta Filofteia” din Silivaș, jud. Alba. Acest darnic „Moș Craciun” din…

- Copiii din Bojila l-au asteptat pe Mos Craciun cuminti, asezati in banci, dar cu ochii sticlind a nerabdare. Odata stivuite darurile in fata clasei, acestia nu le-au mai scapat din ochi pana cand nu si-au auzit numele strigat de invatatoare. Iar mai apoi nu le-au mai scapat din maini. Ghetele le mangaiau…

- "Anul acesta avem 135 de copii, cadourile sunt cumparate de Ministerul Apararii Nationale, cu sprijinul cadrelor militare - Asociatia de Caritate din Armata Romaniei 'Camarazii'. Am inregistrat un real succes pentru ca am reusit sa cumparam tot ceea ce si-au dorit copiii, am discutat cu fiecare copil,…

- Toti copiii institutionalizati in Centrul de Plasament ,,Visatorii" din comuna Fundu Moldovei (peste 30 de copii cu varste cuprinse intre 3 si 17 ani) au primit marti cadouri de Craciun, dar si dulciuri. Politistii, impreuna cu Mos Craciun (in persoana lui Brian Douglas – vechi ...

- Astazi, la ora 16.30, Moș Craciun va ajunge, cu trasura sa plina cu daruri, in fața Primariei Ozun, pentru a se intalni cu copiii din comuna. Evenimentul este parte a unei acțiuni cu vechime, la Ozun. De aproximativ 11 ani, in perioada sarbatorilor de iarna sunt pregatite cadouri pentru copiii din comuna,…

- Am desenat și scris o carte – ”Bucurii cu poezii” – impreuna cu tatal meu, poetul Lucian Avramescu. Un numar de exemplare sunt ale mele, caștigate ca drept de autor. Daca doriți cartea mea o puteți primi prin poșta și o puteți darui cu autograful meu cui doriți. Copiii pot primi de Moș Craciun sau ...

- Miercuri, 20 decembrie 2017, incepand cu orele 16,00, Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba iși deschide porțile pentru toți copiii care doresc sa-l intimpine pe Moș Craciun in lumea carților și a poveștilor. Sub genericul ,,Magia sarbatorilor de iarna” cei mici vor putea vizita expoziții de carte…

- In apropierea Craciunului, ” Gruparea Moto Timisoara ” a reusit sa faca pentru al 4-lea an consecutiv o actiune caritabila pentru a ajuta trei familii nevoiase din Urseni si una din Albina. Primul caz este un baiat paralizat in varsta de 18 ani, care locuieste impreuna cu bunica sa, verisorul lui in…

- Copiii care activeaza la "Clubul de Dans Aretha" au urcat sambata pe scena Teatrului Maior Gheorghe Pastia din Focșani, unde s-a desfașurat cea de-a doua ediție a spectacolului "Fanzezii de iarna". Sub atenta indrumare a doamnelor Ana Maria Manu și Oana Dima, aceștia l-au sarbatorit…

- Preotul Constantin Necula, profesor universitar la Facultatea de Teologie din Sibiu, a oferit un interviu important in prag de sarbatori si a raspuns la multe dintre nedumeririle noastre. Va intreb - ca duhovnic si ca parinte -, cum i-ati explica unui copil care crede in Mos Craciun si asteapta cadoul…

- Se apropie Craciunul, asa ca toti Mosii Craciun care vor avea de lucru in Ajun se antreneaza intens ca sa poata ajunge la toti copiii cu daruri. La Atena, in Grecia, 200 de persoane costumate au luat startul la traditionala cursa anuala.

- "Star Wars: The Last Jedi", de Rian Johnson, a avut, joi, premiera si in unele cinematografe din Romania, printre acestea fiind si cel din Resita. Primarul orasului a aparut la film alaturi de sotia sa si cei doi copii, un baiat si o fetita costumati ca personajele din film. (VEZI SI: TOP 10 cele mai…

- Marți, voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui, insoțiți de Moș Craciun, au mers la gradinița din satul Bradești, comuna Vinderei, pentru a duce daruri copiilor. “Doamna educatoare Elenuța Grigore i-a laudat pe cei 15 copilași, astfel ca Moș Craciun a trebuit sa se ocupe de ei. Moșul a solicitat sprijinul…

- Doliul presupune in primul rand decența, o calitate cu adevarat prețioasa și nu la indemana oricui. Este un fin punct de echilibru pe cat de greu de atins, pe atat de ușor de pierdut. Decența este apanajul omului civilizat, educat, conștient de sine și cu bun-simț. Este arma cu care combatem ...

- Partidele din Gorj vor organiza actiuni de ajutorare la final de an a familiilor sarace din judet. PSD Gorj, prin Organizatia de Femei va identifica mai multe familii cu posibilitati materiale modeste si le va oferi pachete cu alimente de baza si produse specifice sarbatorilor de iarna. Vicepresedintele…

- „Ne-am propus sa-i dam o mana de ajutor lui Moș Craciun și am pregatit 5.500 de ghiozdane simbolice cu dulciuri pentru toți copiii Sebeșului. Pachetele au ajuns azi, in toate școlile și gradinițele din oraș. Sarbatori de iarna magice, tuturor copiilor noștri!”, au precizat reprezentanții administrației…

- Printre copiii cu deficiente de auz si comunicare, printre cei cu deficiente de vedere Mos Craciun isi face loc sa le ofere daruri. Astazi, in holul mare al Prefecturii Buzau, doamna Prefect Carmen Adriana ICHIM imparte bucurii si urari de bine copiilor cu dizabilitati de la institutiile de profil din…

- Primaria Municipiului Iasi va organiza o serie de „Serbari in cartiere". Este vorba de trei spectacole pentru cei mici, care vor fi organizate duminica, 17 decembrie, dupa urmatorul program: Ora 11.30 - Serbare in cartierul Nicolina - Parcul Nicolina 1 (langa pasarela) • Ansamblul „Cerbul" din Helesteni…

- Cazare si Masa de Craciun si RevelionPensiunea cu restaurant Sarea-n Bucate, aflata vis-à-vis de intrarea în salina Turda, vine cu propuneri de nerefuzat pentru Craciun si Revelion. Gazdele pensiunii le-au pregatit oaspetilor lor cele mai gustoase preparate traditionale din…

- In comuna Scarisoara din judetul Olt, elevii nu lipsesc de la scoala, impulsionati de cadourile pe care le vor primi de la Mos Craciun. Copiii care nu au nicio absenta vor primi cadourile mult dorite, de la hoverborduri, sanii, mingii, dar si ale jucarii. Cadourile vor fi castigate in urma unei tombole.…

- Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritima Comerciala anunta ca anul acesta, cadourile Pomului de Craciun pentru copiii membrilor de sindicat in varsta de pana la 16 ani, se vor distribui la sediul SLN din Incinta Port Constanta in perioada 19 ndash; 22 decembrie 2017 in intervalul orar 09:00…

- Nr. crt. Unitatea participanta Responsabili formatie Denumirea colindelor Nr. copii Timp Data Participarii/ Ora 1. G.P.N. Valea Mare Educatoare: Zoltan Anemarie Pasztor Zamfir 1.,,Am plecat sa colindam!” 2.,,Mos Craciun” …

- Pentru cei care sarbatoresc Craciunul pe 25 decembrie, astazi vine Moș Nicolae. El imparte, ca si Mos Craciun, daruri celor mici. Mai veche este insa traditia pedepsirii copiilor neascultatori cu nuielusa lasata in incaltarile lor in noaptea de 5 spre 6 decembrie.

- Doi copii in varsta de opt si noua ani, au mers in sasiul unui autobuz pe o distanta de 80 de kilometri si, spre uimirea tuturor, nu au patit nimic. Copiii provin dintr-un sat sarac din China și incercau sa ajunga la parinții lor, care lucreaza intr-o alta provincie, scrie bbc.com. Disparitia…

- Spre bucuria copiilor, incepand cu data de 6 decembrie, tramvaiul lui Mos Craciun este prezent pe strazile orasului Cluj-Napoca. Copiii sunt invitati sa compuna scrisoarea catre Mos Craciun si sa o depuna in posta special amenajata in tramvaiul care va strabate orasul pe linia 101 in fiecare zi intre…

- Incep spectacolele de Craciun, vine Mosul, ne bucuram, cantam, dansam, si mai ales rezonam cu totii, bunatate. Pe 8 decembrie 2017, elevii Scolii Postliceale Carol Davila Galati organizeaza un eveniment cu iz de spectacol pentru inimi. Se va canta, dansa, bobocii vor concura in probe de tinute si intre…

- CRBL i-a aruncat lui Pepe in fața apa dintr-un pahar. Cei doi vor deschide ediția de sambata, 2 decembrie, de la ora 20.00, a show-ului “Te cunosc de undeva!”, cu un moment special, in cadrul caruia ii vor imita pe Ștefan Banica și Cabron, cu hit-ul “La masa mea”. La finalul cantecului, Pepe va fi luat…

- Craciunul anului 2017 este insuflețit de un concept concretizat intr-o imagine primitoare și jucaușa, o aranjare calda a spațiului din Piața Unirii, o abordare noua a evenimentelor care strang toți oradenii familiei laolalta. Concret, din punct de vedere al spațiului, anul acesta organizatorii…

- Ca in fiecare an, Consiliul Judetean Buzau organizeaza manifestari prin care celebreaza Ziua Nationala a Romaniei. Astfel, pe 1 decembrie, buzoienii se vor putea bucura de o masa traditionala (3000 de portii) si de un spectacol sustinut de UDDI si artistii Centrului Judetean de Cultura si Arta Buzau.…

- Trei preoti din Teleorman, care si-au adoptat comunitatile, l-au cautat pe Mos Craciun in mediul virtual, pentru copiii sarmani din parohiile lor. Copiii de la Lada, Trivalea Mosteni si Negreni au scris scrisori in care si-au spus dorintele pentru Mos.

- Conform organizatorilor, biletul de intrare la targ este de fapt un cadou pregatit de catre fiecare participant și de care se vor bucura copii aflați in dificultate. Fondurile colectate vor fi donate catre Asociația „Integra”, care se ocupa de integrarea in societate a copiilor cu Sindrom Down. In cadrul…

- A 6-a ediție a proiectului „Moș Craciun vine la toți copiii din Baia Mare” continua și in acest an. Vezi ce are nou in tolba Moșu! Proiectului „Moș Craciun vine la toți copiii din Baia Mare” are loc la inițiativa primarului Catalin Cherecheș, este susținut financiar de catre Administrația Publica…

- Micuțul Jacob iubește Craciunul, astfel ca familia sa il va sarbatori in avans, pentru a fi siguri ca fiul lor se mai poate bucura pentru ultima data, scrie antena3.ro. Jacob va primi cadouri și chiar vizita lui Moș Craciun. Citeste si Lavinia Pirva, prima declaratie despre COPIL dupa nunta…

- Satenii dintr-o comuna timiseana plecati in Spania au inceput sa se intoarca acasa. Au venit cu banii stransi si cu planuri marete. Si-au amenajat casele lasate si s-au apucat de treaba. Primarul din Giera, Victor Hotean, considera ca acesti oameni si-au schimbat si mentalitatea in ceea ce priveste…

- TVR Moldova și Teatrul National „Satiricus I.L. Caragiale” prezinta Serata culturala „Întâlnirile TVR MOLDOVA” cu îndragitul prezentator TV, Virgil Ianțu. Evenimentul va avea loc la data de 2 octombrie, ora 18:30, la Teatrul Național…

- A inceput numaratoarea inversa! Se pare ca in estul Londrei a fost deja observat renumitul camion Coca-Cola, potrivit Mirror. Camionul iluminat, care are imaginea lui Moș Craciun, calatorește...