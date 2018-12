VIDEO – Sinucidere pe calea ferată, la Dezmir In cursul serii de miercuri, un barbat și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit de un tren care facea legatura intre Cluj-Napoca și București. Primele informații arata ca barbatul și-ar fi pus capat zilelor. Miercuri seara, in jurul orei 20:00, Poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca, in zona localitații clujene Dezmir, un tren de calatori a accidentat mortal un barbat. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, din primele investigații reieșind ca barbatul s-a sinucis. Barbatul avea 38 de ani și era din localitatea Giula, județul Maramureș. Trupul barbatului a fost transportat la Institutul… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

