- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat ambele goluri ale formatiei Standard Liege, care a invins-o pe FC Bruges cu scorul de 2-0 si a ajutat-o pe KRC Genk sa castige titlul de campioana a Belgiei la fotbal. Marin a marcat in fata campioanei in exercitiu in min. 68, din penalty, si 89, din lovitura libera.…

- Clubul Anderlecht si Federatia belgiana de fotbal au fost sanctionate de FIFA pentru nereguli in transferurile unor minori, printre care romanul Dragos Stefan Cojocaru, a anuntat forul fotbalistic mondial intr-un comunicat, potrivit radioteleviziunii RTBF. Clubul din Bruxelles si Federatia belgiana…

- Razvan Marin a marcat doua goluri in meciul Standard Liege - Club Brugge, 2-0. Genk e campioana, cu o etapa inainte de finalul sezonului. Mijlocașul de 22 de ani, care va pleca la Ajax la finalul acestui sezon, a fost omului meciului, marcand ambele goluri ale lui Standard. Razvan Marin, prezentat oficial…

- Razvan Marin a marcat golurile echipei Standard Liege in meciul cu FC Bruges, scor 2-0, din etapa a IX-a a play-off-ului campionatului Belgiei, potrivit news.ro.Marin a marcat din penalti in minutul 68 si a reusit un al doilea gol in minutul 90. Citește și: Cutremur pe piața! Opoziția…

- Formatia Antwerp, antrenata de Ladislau Boloni, a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, duminica, pe teren propriu, in compania echipei Anderlecht, in etapa a opta a play-off-ului din Belgia.Citește și: Ultima ora: Razvan Lucescu va fi supus unei operații Pentru Antwerp…

- Razvan Marin (22 de ani) a fost integralist in infrangerea celor de la Standard Liege de pe terenul celor de la Anderlecht, scor 2-1. Astfel, echipa mijlocasului roman a ratat sansa de a trece pe locul trei in play-off-ul din Belgia, peste cei de la Antwerp, echipa antrenata de Ladislau Boloni, potrivit…

- Formatia Antwerp, antrenata de Ladislau Boloni, a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Anderlecht, intr-un meci din etapa a treia a play-off-ului campionatului Belgiei, potrivit news.ro.Anderlecht a condus cu 1-0, prin golul marcat de Gerkens, in minutul 33. Citește…

- Ladislau Boloni, antrenorul echipei Royal Antwerp, a fost amendat cu 5.000 de euro de catre Liga profesionista de fotbal din Belgia, pentru criticile aduse arbitrajului dupa meciul cu Standard Liege, informeaza presa belgiana. Fostul selectioner al Romaniei a fost audiat saptamana trecuta, la Bruxelles,…