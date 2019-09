Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit, iar aproximativ 13.000 de locuinte au fost avariate sau distruse dupa ce uraganul Dorian a devastat arhipelagul Bahamas, au anuntat autoritatile si Crucea Rosie, potrivit site-ului postului BBC News. Premierul bahamian Hubert Minnis a anuntat ca decesele s-au inregistrat…

- Dorian face prapad in arhipelagul Bahamas, unde a ajuns inca de duminica seara. Vantul a depașit 295 km. la ora. Potrivit declarațiilor lui Hubert Minnis, primul ministru al arhipelagului (alcatuit din 700 insule, din care 30 sunt locuite), pagubele provocate sunt fara egal in trecut. Luni, agențiile…

- Pe retelele de socializare au inceput sa fie urcate clipuri cu uraganul Dorian, despre care se spune ca ar fi cel mai puternic cu care s-a confruntat vreodata Bahamas. Departamentul de pompieri si voluntari a confirmat ca a fost inregistrata o viteza a vantului de 297 km/ora, iar pagubele sunt foarte…

- Au aparut primele imagini cu criminalul de la Sapoca, dupa ce in noaptea de sambata spre duminica a ucis cinci oameni si a ranit alti opt, dupa ce i-a lovit in cap cu stativul de la perfuzii.

- Vestea ca Monica Iagar este insarcinata la varsta de 46 de ani i-a luat pe mulți prin surprindere. Fosta soție a lui Cosmin Cernat va avea un baiețel, caruia i-a ales și numele. Revista Viva a publicat primele imagini cu viitoarea mamica. Monica Iagar și actualul soț și-au dorit foarte mult un copil…

- Nicolae Guta si sotia sa, Cristina, au venit pentru prima data la tv de cand au devenit parinti. Cei doi alaturi de micutul Edan, care are doar zece zile, au fost invitati la "Acces Direct", unde au vorbit despre cum se simt de cand in viata lor a venit baietelul.

- La aproximativ doi ani de la lansarea noii generații A8, Audi a dezvaluit primele imagini și informații tehnice pentru versiunea de performanța S8. Constructorul german a publicat doar 6 imagini cu noua generație S8, poate și pentru ca diferențele estetice comparativ cu A8 sunt mai degraba minore. Astfel,…

- Sorina, fetița de opt ani care a fost luata cu forța de langa asistenții maternali care au ingrijit-o in ultimii ani, a ajuns la familia care traiește in SUA și care a inchiriat un apartament in Craiova.