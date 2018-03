Stiri pe aceeasi tema

- La indicația Primarului de Orhei, Ilan Șor, a fost dublat numarul de autospeciale de deszapezire, precum și numarul de muncitori, care lucreaza in prezent pe toate arterele și vor lucra pe parcursul nopții

- Cei 51 de agenți din cadrul Poliției Locale Zalau au, potrivit planului de activitați și zone de responasilitate valabil in acest an, patru mari zone de responsabilitate in municipiu. In doua dintre ele acționeaza patrule pedestre, iar alte doua sunt acoperite prin activitați desfașurate de patrule…

- In orașul Orhei, circulația vehiculelor se desfașoara in condiții normale. La dispoziția Primarului de Orhei, Ilan Șor, pe parcursul zilei de ieri și pe parcursul nopții, au fost antrenate peste 15 utilaje de deszapezire, care au curațat arterele din oraș.

- Televiziunea Kanal D a mai primit o amenda maxima, de 200.000 de lei, de la Consiliul National al Audiovizualului (CNA) pentru depasiri ale duratei de publicitate permise de lege inregistrate in luna noiembrie

- Un drum național, 6 drumuri județene și unul comunal sunt inca blocate. Administratorii drumurilor naționale și județene acționeaza pentru deblocarea tronsoanelor de drumuri inchise, dar și pentru menținerea in circulație a principalelor sectoare de drum, astfel incat sa existe in permanența rute ocolitoare…

- Regulile pentru firmele cu angajați care lucreaza de acasa. Societațile, care angajeaza, de exemplu, IT-iști, sau alți specialiști care lucreaza de la distanța, vor avea de respectat o serie de reguli privind activitatea de telemunca, un concept introdus printr-o noua lege adoptata miercuri de Parlament.…

- Primarul General Gabriela Firea a prezentat, miercuri, raportul acțiunilor de deszapezire. Firea spune ca se lucreaza în continuare pentru curațarea strazilor laterale și face apel la cetațeni sa își curețe trotuarele.

- „Spitalul functioneaza la capacitate maxima, atat la internari, cat si la externari”, a spus , managerul institutiei, Claudiu Damian, care a dispus ca pe perioada codului portocaliu de viscol si ger sa se ia masuri pentru prevenirea unor situatii de risc pentru categoriile de pacienti cu vulnerabilitate.…

- Muncitorul era pe schele in momentul in care individul a scos pusca si a vrut sa se distreze • L-a impuscat drept in ochi, fara sa constientizeze ce s-ar putea intampla in momentul in care a apasat pe tragaci • In fata judecatorilor, a venit cu tot felul de povesti, care mai de care mai [...]

- Comuna Salcia din județul Prahova este mica, iar bani la bugetul local sunt „bob numarat”. Din acest motiv, primarul comunei, Dan Boștina, a decis sa economiseasca fiecare leu. Și așa a ajuns in situația in care deszapezirea pe strazile din sate sa fie facuta cu ajutorul unui plug tras de cai.…

- Incepand din seara zilei de 25 februarie și pana la data de 27 februarie 2018, angajații Primariei Municipiului Ramnicu Valcea și ai instituțiilor publice subordonate au acționat in vederea deszapezirii tuturor arterelor de circulație (strazi și trotuare) de pe raza Municipiului, utilajele impraștiind…

- Zapada cazuta a ingreunat semnificativ circulația din Alba Iulia, motiv pentru care autoritațile au decis sa trimita in teren utilajele de intervenție. “Se lucreaza de la 4 dimineața, lucru care se poate proba, oricand, cu parcursul GPS, mașinile fiind dodate cu așa ceva (n.r. foto harta in material).…

- Utilajele RER au ieșit pe teren imediat dupa miezul nopții, in jurul orei 01:00. Potrivit directorului de producție RER, Ionel Ban, in prima faza s-a acționat pe axa de urgența 1 (arterele principale, caile mijloacelor de transport, intrarile și ieșirile din oraș) și s-a continuat pe 2 (drumurile…

- A nins toata noaptea iar mai multe drumuri din judetul Constanta au fost inchise circulatiei. Potrivit DRDP Constanta starea drumurilor se prezinta astfel: CAROSABIL: Judetul Constanta : DN uri: viscol la sol cu formare suluri de zapada 40 50cm,vizibilitate redusa, A A2 A A4 : viscol la sol, cu formare…

- Horoscopul zilei de 26 Februarie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi vor avea parte de o zi tumultoasa. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) publica tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. Tarifele de referinta au fost calculate, potrivit prevederilor legale, de o companie…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat in cadrul unui interviu acordat postului de radio RFI ca „nu exista niciun motiv pentru revocarea lui Kovesi de la sefia DNA”. In opinia procurorului general institutiile „expuse” precum DNA sau DIICOT sunt criticate in contextul finalizarii…

- Intrebat ce asteptari are de la ministrul Justitiei, politicianul condamnat definitiv pentru frauda electorala a raspuns: "Sa nu se faca de ras". Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni, ca va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la Ministerul Justitiei.…

- Titlul i-a fost acordat de catre Asociația Comunelor din Romania, in semn de apreciere pentru activitatea desfașurata in fruntea comunei pe parcursul a cinci mandate. Primarul comunei Lipovaț, Valerian Hriscu, a fost premiat de Asociația Comunelor din Romania (ACoR) cu trofeul „Primar de cinci stele”.…

- ”De-a lungul timpului, indiferent de numarul de angajați pe care Poliția Romana i-a avut la dispoziție, posturile de poliție comunale nu au avut niciodata program non-stop. Așadar, aceasta situație a existat chiar și atunci cand Poliția Romana nu se confrunta cu acest deficit mare de personal și…

- Deputata ALDE Steluța Cataniciu a vorbit despre acest subiect la interviurile DC News. Politiciana a povestit ca au fost piedici in aflarea adevarului. O mare dezamagire "In primul rand, vreau sa va spun ca am avut o mare dezamagire cu privire la acea comisie de ancheta inca din momentul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta saptamana viitoare, in camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. “Inainte de sedinta de Guvern, am avut o intrevdere cu prim-ministrul, solicitandu-mi…

- Joi, 15 februarie a.c., intre orele 10.00-14.00, reprezentantul institutiei Avocatului Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi prezent in municipiul Buzau, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Buzau si pentru a primi petitii. Activitatea se va desfasura la sediul Institutiei Prefectului…

- "Am fost foarte clari in legatura cu aceasta, ca activitatea de colonizare suplimentara, activitatea de colonizare fara restrictii, nu avanseaza perspectivele de pace", a afirmat Heather Nauert intr-un briefing de presa, rugata sa comenteze aceasta activitate. Parlamentul israelian a…

- Sorana Cirstea, locul 38 WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Carol Zhao, locul 138 WTA, in primul meci al duelului care s-a disputat la Cluj-Napoca, in Grupa Mondiala II a Cupei Federatiei. In cel de-al doilea meci al zilei, Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA a invins-o pe Bianca Andreescu,…

- Activitatea politistilor Inspectoratului de Politie Judetean Bacau a avut ca obiectiv cresterea gradului de siguranta al cetatenilor prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranta stradala, siguranta rutiera, destructurarea grupurilor infractionale, combaterea evaziunii fiscale, contrabandei,…

- Direcția Naționala Anticorupție Ploiești a ținut o conferința de presa in care a vorbit despre dezvaluirile facute, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma, care a facut publice inregistrari...

- Radio Romania Iasi cauta tehnoredactor pentru colaborare platita de tip internship la Departamentul de Știri. Inscrierile se fac la adresa secretariat@radioiasi.ro pana la data de 20 februarie 2018, termen pana la care candidatii sunt rugati sa isi trimita C.V.-ul. Profilul candidatului: – Bun cunoscator…

- Ministrul Justitiei a declarat, joi seara, ca, in luna februarie, va prezenta in Parlament un raport pe baza datelor primite de la Ministerul Public cu activitatea DNA, DIICOT si structurile din teritoriu. "Legea spune ca in luna februarie trebuie sa le primesc. Cum le-am primit, stabilesc cu presedintii…

- La 65 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Iuliu Maniu, propun sa supunem analizei o perioada mai puțin cunoscuta din viața marelui om politic roman. Continuator al memorandiștilor și personalitate de seama a vieții politice romanești interbelice, Maniu a reprezentat un important factor al rezistenței…

- Anca Alexandrescu va fi consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata. Anca Alexandrescu este consiliera lui...

- Autostrada Sebeș-Turda, lotul 2. Joi, 1 februarie, chiar daca vremea era buna, iar pamantul a inceput sa se dezghețe pe lotul 2 al Autostrazii Sebeș-Turda, majoritatea porțiunilor pareau abandonate. Utilajele pareau ”inghețate” și se lucra doar in doua locuri. Dincolo de Beldiu, in jurul km 32, o echipa…

- S-a nascut la 9 iunie 1958, in municipiul Arad, unde si-a facut studiile inainte de cele la Academia de Stiinte Social-Politice din Bucuresti, sectia ziaristica. A absolvit in 1988. Debutul in presa l-a facut cu mult inainte, in 1976, ca si corespondent al ziarului „Flacara Rosie” din Arad, la care,…

- "Cu o experienta de peste 25 de ani in educatie, domnul profesor Valentin Popa a parcurs toate etapele carierei academice, afirmandu-se ca un cadru didactic si cercetator de prestigiu in domeniul sau de activitate. Activitatea manageriala a domniei sale a debutat in anul 2004, fiind incununata prin…

- Adidas, firma de echipament sportiv care a renunțat recent la contractul de sponsorizare cu Simona Halep, a oferit o prima reacție dupa finala incredibila de la Australian Open, caștigata de Caroline Wozniacki in trei seturi, scor 7-6 (2), 3-6, 6-4.Firma germana, care de altfel o sponsorizeaza…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, presedintele Comisiei juridice, de disciplina si imunitati, a declarat, miercuri, ca afirmatiile din pozitia exprimata în cursul zilei de înaltii oficiali ai Comisiei Europene nu se refera la activitatea imediat apropiata de modificare a Legilor Justitiei,…

- La intalnirea din Senat, liderul minoritatii democrate Chuck Schumer a declarat: „Noi vom vota astazi redeschiderea guvernului". El a asigurat ca grupul sau va vota pentru alocarea de fonduri guvernului federal pana pe 8 februarie, pentru a pune capat blocajului. Republicanii si-au…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești și operatorul de salubritate, a derulat, in perioada 20-21 ianuarie a.c., activitați de deszapezire și combatere a poleiului in municipiul Ploiești. Astfel, sambata, 20 ianuarie 2018, in intervalul orar 19.00-07.00, s-a…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, nu intentioneaza sa renunte la mandat, ca urmare a anchetei pe care procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au declansat-o fata de el. Printr-un mesaj transmis, vineri, pe Facebook, seful CJ Neamt subliniaza ca isi va continua activitatea…

- In orașul Orhei, circulația vehiculelor se desfașoara in condiții normale. La dispoziția Primarului de Orhei, Ilan Șor, pe parcursul nopții și de la primele ore ale dimineții, au fost antrenate 13 utilaje de deszapezire care acționeaza pe strazile din oraș. Angajații Intreprinderii Muncipale "Servicii…

- “€Școala Mamei SAMAS” Pitești aniverseaza, in luna ianuarie 2018, doi ani de la inființare. Componenta de baza in structura Asociației SAMAS – Sanatate pentru Mame și Sugari, “Școala Mamei SAMAS”・este proiectul social de educație pentru sanatate și prevenție, 100% sustenabil, pe care asociația il dezvolta…

- Lucky Marinescu, una dintre marile voci ale scenei muzicale din Romania a incetat din viața. Cel care a facut anunțul despre deces a fost chiar fiul regretatei artiste. Cantareata de muzica usoara Lucky Marinescu a murit miercuri dimineata, la varsta de 83 de ani. Anuntul despre decesul artistei a fost…

- "De principiu, cred ca si o remaniere este necesara, pentru ca este nevoie de evaluarea performantei ministrilor, dar in raport de analiza ultimilor ani de guvernare, a ultimului an de guvernare, cred ca se poate si o regandire a formulei guvernamentale, a numarului de ministere, a eficientei acestora,…

- Imediat dupa sarbatorile de iarna va avea loc Congresul de constituire a partidului „Voința Poporului”. Despre aceasta a comunicat reporterului CURENTUL, Nicolae Girbu, unul din fondatori. Politicianul a spus ca, pregatirile necesare pentru initierea Congresului au fost finalizate inca in luna septembrie a…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…

- Politistii de frontiera au anuntat ca vor fi luate in zilele urmatoare o serie de masuri pentru ca trecerea frontierei de stat sa se faca in cele mai bune conditii. Politistii si vamesii se asteapta ca punctele de iesire si intrare in tara sa fie foarte aglomerate in conditiile in care cetatenii romani…

- Trenurile CFR Calatori sunt umplute la capacitate maxima in aceasta perioada. Cele noi, care ar trebui cumparate din fonduri europene se lasa asteptate, iar compania de stat are dificultati in repararea automotoarelor proprii, unele vechi chiar de peste 80 de ani. „CFR Calatori suplimenteaza trenurile…

- Calin Popescu Tariceanu le-a raspuns dur Augustin Lazar și șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce cei doi au reclamat ca ar putea fi afectata independenta Justitiei si cursul anchetelor, in urma modificarilor aduse legilor."In primul rand niciunul dintre cei mentionati nu au venit cu argumente…