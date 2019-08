Stiri pe aceeasi tema

- In semifinale, Patricia Maria Țig, 223 WTA, a dispus sambata de italianca Jasmine Paolini, 132 WTA, scor 6-2, 6-0, la turneul de tenis Liqui Moly Open de la Karlsruhe (premii totale de 125.000 $). Pentru calificarea in finala, sportiva romanca s-a ales cu 11.000 $ și 95 de puncte WTA. Caștigatoarea…

- Patricia Maria Tig (223 WTA) s-a calificat, sâmbata, în finala turneului de la Karlsruhe, dotat cu premii totale de 125.000 de dolari. Românca a învins-o fara drept de apel pe italianca Jasmine Paolini (132 WTA), scor 6-2, 6-0, dupa doar 58 de minute.În ultimul act…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Maria Tig s-a calificat, sambata, in finala turneului de la Karlsruhe (Germania), WTA 125 K, dotat cu premii totale de 125.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe italianca Jasmine Paolini cu 6-2, 6-0. Tig (25 ani, 223 WTA), care continua ascensiunea spre top 100, s-a…

- Patricia Țig ( 24 de ani, 223 WTA) jucatoarea revenita in prim-plan dupa turneul de la București, acolo unde a pierdut finala, incearca sa revina in top 100. Vineri, ea s-a calificat in semifinalele turneului challenger de la Karlsruhe (Germania). In sferturi, romanca a trecut in minimum de seturi de…

- Patricia Țig (223 WTA) a ajuns in semifinalele turneului WTA de la Karlsruhe, dupa un meci de o ora și 12 minute impotriva Ekaterinei Gorgodze (195 WTA), conform Telekom Sport. Romanca a ajuns la a doua...

- Jucatoarele romane de tenis Elena Gabriela Ruse, Patricia Tig si Irina Begu s-au calificat marti in optimile turneului WTA de la Karlsruhe (Germania), dotat cu premii totale in valoare de 125.000 de dolari. Elena Gabriela Ruse (179 WTA) a invins-o in doua seturi simetrice, 6-2, 6-2, pe germanca Antonia…

- Patricia Maria Țig (264 WTA) a obținut o victorie categorica in runda inaugurala a turneului WTA de la Jurmala (Letonia). Țig s-a impus cu 6-2, 6-1 in fața jucatoarei Ankita Raina (India, 191 WTA), dupa 65 de minute de joc.

- Venita din calificari și cu o serie de victorii impresionante la jucatoare cap de serie, Patricia Țig a ajuns pâna în ultimul act al turneului BRD Bucharest Open. Românca de 24 de ani a fost învinsa însa de Elena Rybakina (Kazahstan, 106), scor 6-2, 6-0. La ceremonia de…