Stiri pe aceeasi tema

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara de la noi din tara, a facut dezvaluiri uluitoare, in fata camerelor de luat vederi. Vedeta a marturisit faptul ca este o femeie intelegatoare si-ar ierta iubitul pentru o eventuala aventura amoroasa.

- Incredibil, dar adevarat! Chiar si cei mai duri barbati au slabiciunile lor. Asa stau lucrurile si cazul lui Radu Valahu. Cunoscut drept cel mai puternic roman, multiplul campion la skandenberg a fost imblanzit. O femeie este cea care a reusit sa-l „dreseze” pe fiorosul barbat.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , continua seria dezvaluirilor tulburatoare despre povestea de dragoste dintre Andi, fostul sot al Irinei Rimes, si rusoaica din Chisinau, Nica. Apropiatii femeii il acuza pe Andi ca a parasit-o, dupa ce a ”stors-o” de bani si dupa ce Nica a pierdut doi copii, ajungand…

- Gabriela Cristea este in concediu postnatal, dar ar putea reveni pe micile ecrane cu o noua emisiune, chiar alaturi de partenerul ei de viața. In urma cu cateva zile, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea afirma ca iși dorește sa revina cat mai curand in televiziune . Afirmația ei a pus pe…

- O romanca, mama a cinci copii, a murit in Spania. Diaspora incearca sa dea de familia unei romance care a decedat in urma cu patru zile. Femeia a lasat in urma cinci copii orfani. In cazul in care nu se gasesc rude ale femeii decedate care sa preia copiii, aceștia vor ramane in Spania intr-un orfelinat.…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei, in numar foarte mare, o apreciaza si ii transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta le si raspunde. Cantareata le-a pregatit fanilor o surpriza, odata cu trecerea in anul 2018. Vedeta…

- La mai bine de cinci ani de cand s-a accidentat grav in timpul repetitiilor de la “Dansez pentru tine”, Monica Davidescu a iesit, din nou, victorioasa in razboiul cu Pro TV. Mai exact, este vorba despre o companie din trust care trebuie sa-i plateasca despagubiri substantiale sotiei lui Aurelian Temisan.…

- Catrinel Sandu divorțeaza de tenismenul Gabriel Trifu. Vedeta a facut anunțul pe o rețea de socializare. „Fiecare sfarsit de an este o ocazie pentru a face un bilant. Pentru este mai mult de atat. Este incheierea unui capitol important din viata mea. Dupa separarea de mai bine de un an de zile, eu…

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care a prezis incendiul de la Colectiv, dar si alte tragedii din Romania si nu numai, a facut dezvaluiri halucinante in legatura cu locul in care s-ar afla trupul Elodiei Ghinescu. Contactata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , cunoscuta parapshiholoaga a explicat…

- Maria Ghiorghiu a devenit una dintre cele mai apreciate prezicatoare din Romania dupa ce a antincipat dezastrul de la clubul Colectiv. Pe blogul personal, aceasta trage un nou semnal de alarma si sustine ca trebuie sa ne asteptam la un lant de atentate teroriste in viitorul apropiat. A

- Simona Gherghe si-a luat sotul si a plecat departe de tara! Vedeta are parte de prima vacanta dupa ce a adus-o pe lume pe Ana Georgia. Inainte cu mai putin de o luna de revenirea la "Acces Direct", frumoasa prezentatoare TV a plecat la Paris.

- Andreea Marin si-a petrecut minivacanta de 1 Decembrie in Austria. Vedeta nu le-a dezvaluit fanilor sai de cine este insotita, dar acestia au banuit ca Zana a fost insotita de partenerul sau.

- Presedintele Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan, a semnat scrisoarea de invitatie adresata lui Trump, precizand ca "noul an va aduce ocazia de a face bilantul privind progresele realizate, dar si de a prezenta eforturile ce raman de facut pentru poporul american". Starea Uniunii este un…

- Potrivit martorilor, incidentul s-a produs din senin, bucati mari din tavan prabusindu-se pe un culoar, pe intreaga latime a acestuia. Din fericire, nicio persoana nu se afla acolo in momentul respectiv. Deocamdata nu se cunosc cauzele care au dus la prabusirea tavanului, dar unul…

- "In numele Guvernului Germaniei, condamn in termenii cei mai duri testul cu racheta intercontinentala" efectuat de regimul Kim Jong Un, a declarat Sigmar Gabriel. "Comportamentul lipsit de rationalitate al Coreei de Nord reprezinta un pericol enorm pentru securitatea internationala", a adaugat…

- "Nu te concentra asupra mea, concentreaza-te asupra terorismului islamic radical si distructiv care se desfasoara in Marea Britanie. Noi suntem bine aici!", a postat presedintele Statelor Unite pe contul @TheresaMay care de fapt apartine unei femei pe nume Theresa Scrivener si care are doar sase…

- Accidentul rutier s-a produs joi seara, pe drumul national 79, intre localitatea Simand si intersectia cu Santana, din judetul Arad. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Arad, Claudia Iuga, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca o masina in care se aflau patru…

- Potrivit ISU Sibiu, explozia s-a produs din cauza acumularilor de gaze, fara sa fie urmata de incendiu. Doua persoane, sot si sotie, au fost ranite. Barbatul a fost transportat la spital inainte de a ajunge pompierii, avand arsuri, iar femeia a fost preluata de catre SMURD si transportata…

- Autoritatile sunt de parere ca barbatul, care a murit in urma detonarii grenadelor, este tatal unuia dintre victimele aflate in centrul procesului. Printre persoanele ranite in urma incidentului s-au numarat trei acuzati si patru angajati ai tribunalului. Un alt raport sugereaza ca in total…

- Palatul Cotroceni va fi luminat in tricolor inca din seara zilei de 30 noiembrie, de la ora 18, iar Palatul Parlamentului din 1 decembrie, de la ora 18. Share pe Facebook Daca ti-a placut articolul, urmareste MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK » Conținutul website-ului www.mediafax.ro…

- Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza vantului puternic, toate porturile constantene, respectiv Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea, Midia si Mangalia, au fost inchise incepand cu ora 15.15. Judetul Constanta se afla sub avertizare cod galben de vant puternic pana la ora 17.00. …

- Daca nu ar fi fost jucatoare profesionista de tenis, Sorana Cirstea (27 de ani) ar fi putut face cariera in sporturile de contact! "Sori" a dezvaluit secretul loviturilor extrem de spectaculoase, specifice kickboxingului, pe care le face la antrenamente. Sorana Cirstea se diferentiaza de…

- Danut Lupu a identificat marea problema a lui Sergiu Hanca din acest sezon, unul mult mai slab decat precedentul, atunci cand fotbalistul a fost "varf de lance" in mandatele lui Ioan Andone si Cosmin Contra. In 20 de meciuri in acest sezon, Hanca a reusit sa inscrie doar de trei ori…

- FCSB se confrunta cu probleme de lot din cauza accidentarilor suferite de unii deintre fotbalistii importantio ai echipei. Dupa ce Romario Benzar si Bogdan Planic s-au accidentat, a venit randul si lui Felipe Teixeira sa rateze restul partidelor din 2017. Portughezul in varsta de 37 de ani…

- Conform Directiei Nationale Anticoruptie, in perioada februarie 2009 – decembrie 2013, Robert Grigorescu, in calitate de consilier personal al primarului Sectorului 1 Bucuresti, cu atributii de coordonare a Directiei de Investitii, a cerut procentaje de 10 si 15% din valoarea unor contracte de lucrari…

- Valentin Cucu a postat pe pagina sa de socializare cea mai noua realizare din gradina de legume: planta de la care a obtinut atat tuberculi de cartof, cat si vinete. Potrivit agrointel.ro, legumicultorul Vali Cucu a altoit, in urma cu doi ani, si planta de cartof cu rosie, obtinand ambele…

- Oana Roman a fost contactata de CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, in legatura cu mesajul acid postat de Oana Zavoranu pe o retea de socializare. Vedeta a acceptat sa aiba o reactia in aceasta situatie care nu o pune deloc intr-o lumina buna.

- Una dintre cele mai apreciate actrițe din showbiz-ul romanesc a fost surprinsa intr-o ipostaza mai puțin obișnuita. Focoasa bruneta se comporta mai ceva decat o pitipoanca atunci cand crede ca nimeni nu o vede.

- Actrița Patricia Reyes Espindola vine in Romania. Vedeta este cunoscuta pentru rolul din superproductia „Frida”, in care ii este mama Salmei Hayek. Actrița Patricia Reyes Espindola a devenit cunoscuta publicului din Romania, din telenovele precum „Salome”, cu Edith Gonzalez, „Ingerul Noptii, „Maria…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii exclusive despre ”divortul” dintre Rocsana Marcu si Antena. Plecarea blondei de la ”Agentia VIP” ascunde neintelegeri legale survenite intre ea si reprezentantii judiciari ai postului TV, care nu au reusit sa obtina o despartire in conditii amiabile.…

- Este foarte important ca toate masurile fiscale sa aiba in spate un studiu minuțios de impact, iar scopul lor ar trebui sa fie reducerea graduala a deficitelor bugetare, a declarat, pentru AGERPRES, Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania și Bulgaria.Citeste si: Sotul unei…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cum reacționeaza partenerul ei de viața, Victor Slav, atunci cand este asaltat de admiratoare. Bianca Dragușanu formeaza un cuplu, in viața de zi cu zi, cu prezentatorul de televiziune Victor Slav, cel care recent a ramas fara permis de conducere . Cei doi, care lucreaza…

- Creatoarea de moda Romanița Iovan a vorbit despre averea lui Albert, fiul ei și al regretatului pilot Adrian Iovan. Romanița Iovan, care de cațiva ani are o relație cu avocatul Iulian Gogan, este mama unui baiat pe nume Albert, in varsta de 11 ani . Acesta este rezultatul mariajului pe care vedeta…