Stiri pe aceeasi tema

- Alina Bica nu se va intoarce in Romania, ba chiar va cere azil politic in alt stat, a declarat avocata acesteia. Fosta ei colega de celula și prietena, Elena Udrea, s-a intors in Romania in urma cu cateva zile, alaturi de fetița ei. Avocata Laura Vicol susține ca Alina Bica, fosta șefa a DIICOT, nu…

- Dezvaluire bomba pe scena politica autohtona. S-a aflat motivul real al revenirii Elenei Udrea în România. Fostul ministru al Turismului are un plan secret pe care vrea sa-l puna în aplicare. Aceasta și-ar pregati candidatura la alegerile prezidențiale de la finalul acestui an.…

- De cand Elena Udrea a luat hotararea de a se intoarce cu micuta Eva in Romania, viata lui Adrian Alexandrov este tot mai frumoasa. Acum, poate sa rasufle usurat si sa se bucure de compania fostei blonde de la Cotroceni si a fetitei lor.

- Adrian Alexandrov a facut noi declaratii despre venirea iubitei sale in Romania. Fosta blonda de la Cotroceni, asa cum a fost numita, a ajuns in tara luni dimineata si s-a indreptat imediat spre casa detinuta de tatal copilului ei.

- Elena Udrea s-a intors in țara astazi, dupa mai bine de un an petrecut in Costa Rica! Paparazzii Spynews.ro au filmat imagini in exclusivitate cu fosta blonda de la Cotroceni, la revenirea in țara.

- Azi, Elena Udrea pașea din nou pe taram romanesc, la ora 6 dimineața. Pe pagina ei de Facebook, fostul ministru al Turismului a explicat de ce anume a ales sa vina cu mașina in Romania, in locul unui zbor cu avionul.

- Dupa ce a parasit Romania in anul 2018, Elena Udrea a confirmat, in aceasta seara ca s-a intors in Romania. Fosta blonda de la Cotroceni a recunoscut ca iși dorește foarte mult sa-și creasca copilul in Romania și sa fie acolo unde ii este sufletul: acasa!

- Fosta „Blonda de la Cotroceni”, Elena Udrea, s-ar afla in acest moment in Romania, ea hotarand, in cele din urma, sa plece din Costa Rica și sa revina in țara.Ajunsa pe meleagurile natale, Udrea da o importanta lovitura financiara. Citește AICI ce LOVITURA financiara da Elena Udrea - Afacerea care ii…