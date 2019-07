Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea mai are puțin și devina mamica pentru a șasea oara. Ea a dezvaluit ca partenerul ei de viața vrea sa asiste la naștere. Anca Serea este casatorita cu muzicianul Adi Sina. Vedeta are cinci copii . Fosta prezentatoare de televiziune Anca Serea este insarcinata cu cel de-al șaselea copil și…

- Anca Serea se bucura din plin de perioada de maternitate și așteapta cu nerabdare sa devina mamica pentru a șasea oara. Vedeta a fost criticata destul de aspru in spațiul public din cauza acestei decizii, insa Anca Serea a declarat mereu ca nu ține cont de critici.

- Fosta prezentatoare de televiziune Anca Serea se afla in cea de-a șaptea luna de sarcina. Vedeta a dezvaluit cat a luat in greutate. Anca Serea este casatorita cu muzicianul Adi Sina. Vedeta are cinci copii . Fosta prezentatoare de televiziune Anca Serea este insarcinata in șapte luni, cu cel de-al…

- De cand a aflat ca va deveni mamica pentru a sasea oara, Anca Serea este in culmea fericirii! Vedeta este insarcinata in sapte luni si arata extrem de bine. Pentru a le arata tuturor cat de mult se bucura de aceasta perioada, Anca Serea a scris si un mesaj emotionant.

- Aflata in studioul Unica.ro, Anca Serea a povestit despre viața alaturi de cinci copii, dar și despre cea de-a șasea sarcina. Mai urmeaza apoi și al șaptelea copil? Vedeta ne lamurește in clipul video. „Sincer, nu a fost nici un copil planificat. Nu suntem atat de organizați. Și nici atat de norocoși…

- Invitata in studioul Unica, la o discuție live cu cititoarele, Anca Serea a fost intrebata cum au reacționat copiii ei atunci cand au aflat ca vor mai avea inca un frate. Vedeta a recunoscut ca reacțiile au fost diferite, insa David, baiatul ei cel mare a emoționat-o. El a fost primul care a afla de…

- Anca Serea este insarcinata pentru a sasea oara! Da, vedeta va deveni din nou mamica, de fata, ea mai avand doua fete si trei baieti. Cu toate ca ea și Adi Sina sunt in culmea fericirii, mulți oameni s-au grabit sa o judece pe Anca Serea pentru faptul ca așteapta din nou un copil.