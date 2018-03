Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Daniel Ionașcu, implicat intr-un grav accident de circulație. Mașina a fost distrusa in totalitate, iar medicii intervin pentru a-i salva viața acestuia. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație, potrivit Spynews.…

- Cum in Bucuresti ninge de ore bune, traficul aerian – asemeni celui rutier si feroviar – se desfasoara in conditii de iarna – pe ambele aeroporturi ce deservesc Capitala – Henri Coanda si Baneasa – Aurel Vlaicu. Informatiile despre situatia traficului aerian facute publice marti dimineata indica faptul…

- Politistii din Capitala cer sprijin din partea oamenilor pentru gasirea unei fete de 13 ani din Bucuresti, care a plecat de acasa in urma cu trei zile de acasa si de atunci parca a inghitit-o...

- Mai multe persoane vor fi audiate la Sectia 7 Politie din Capitala, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . Incidentul a fot anuntat miercuri,…

- Traficul din Capitala da multe batai de cap șoferilor și se pare ca nervii au cedat. Astazi, in jurul orei 15.40, prin apel 112, un conducator auto a sesizat ca a fost sicanat in trafic, pe raza Sectorului 2, ulterior unul din ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri asupra autoturismului…

- Seful unui serviciu al Directiei Operatiuni Speciale este cercetat disciplinar de IGPR in urma unei perchezitii gresite efectuate de politistii din Prahova la un profesor de istorie din Capitala, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, seful Inspectoratului General al Politiei Romane, Catalin…

- Cunoscuta ca o noconformista convinsa, Delia nu renunta la obiceiurile sale nici in viata personala, scrie spynews.ro. Recent, indragita artista a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-un supermarket din Capitala, alaturi de sotul ei. Desi iesise din casa cu scopul de face cumparaturi, cantareata…

- Cristian Borcea a simțit ca i se face rau. Imediat a fost chemata asistența medicala de care are parte in penitenciar și, dupa ce a fost consultat, fostul actionar al lui Dinamo a aflat ce a pațit. Mai exact, el a avut parte de un salt tensional care, din fericire, a putut fi imediat indreptat, si…

- CSM București disputa astazi, de la 15.45, al cincilea meci din Grupa Principala a Ligii Campionilor, impotriva danezelor de la Midtjylland. Ora de start a partidei care va avea loc la Sala Polivalenta din Capitala a fost modificata la solicitarea forului european de handbal (EHF). Clubul…

- Un barbat din Bucuresti, recidivist, arestat ultima data pentru furt, la inceputul acestui an, a fost eliberat din arestul Sectiei 12 din greseala. Barbatul a fost condamnat, insa, in decembrie anul trecut, pentru ca a condus fara permis si sub influenta alcoolului, iar instanta precizase la revocarea…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a precizat joi ca vremea va fi vineri și mai geroasa in București, precizand ca exista probleme cu sistemul de termoficare in doua sectoare: 2 si 6. Gabriela Firea, Primarul general al Capitalei a anuntat ca vineri vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti, care se…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti, precizand ca sunt probleme cu sistemul de termoficare in sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- In ianuarie, au beneficiat de acest ajutor social 22,223 milioane de persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti, respectiv 24.126, precum si in judetele Cluj (8.662 persoane), Timis (7.111) si Iasi (6.752). La finele lunii, erau suspendati de la plata 14.598 beneficiari,…

- Chiar daca se apropie luna lui Martisor, iarna pare mai decisa ca oricand sa-si arate coltii. Meteorologii au prelungit valabilitatea avertizarilor de vreme rea, pana vineri seara. Si au emis o prognoza speciala si pentru Bucuresti. Astfel ca, locuitorii Capitalei afla din timp la ce sa se astepte din…

- Edilul Capitalei Gabriela Firea a anuntat ca scolile din Bucuresti vor ramane inchise pana luni. Primarita spune ca inainte de a lua decizia s-a consultat cu specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie, care au anuntat ca vor emite o a treia avertizare de Cod galben de viscol si ninsori…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatiarutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti este oprita la km 193, intre Constanta si Cernavoda. Masura a fost luata de politistii rutieri dupa ce mai multe utilaje de deszapezire au…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de tip cod portocaliu si galben de ger care vor afecta intreaga tara in zilele urmatoare. In plus, au emis noi coduri de tip galben si portocaliu de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si viscol. In unele zone se va depune…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie.Citeste…

- ♦ Judetele Brasov, Sibiu si Cluj ocupa pozitii de top, cu jumatate de milion de straini cazati ♦ La coada sunt Vrancea, Giurgiu si Teleorman, cu sub 5.000 de straini in total. Capitala a atras anul trecut 1,2 milioane de vizitatori straini, respectiv aproape 45% din numarul…

- Aproximativ 10% dintre angajații din educație nu și-au primit salariile, miercuri, deși banii au fost virați catre inspectoratele școlare din 30 ianuarie cu drept de utilizare din 1 februarie. Situația trebuie rezolvata joi sau cel mai tarziu vineri, daca nu vor aparea probleme punctuale privind intocmirea…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, spune ca Romania "este una dintre tarile cele mai prietenoase" fata de Israel, dar si unul dintre locurile in care ea se simte cel mai bine. Diplomatul a participat marti la conferinta "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca temperaturile vor scadea ușor în weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor începe ninsorile, urmând sa se depuna în Muntenia și vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar în București…

- Unul dintre cele mai actuale spectacole de teatru ale stagiunii ARCUB, „București. Instalație umana”, revine astazi pe scena Salii Mari a Centrului Cultural din strada Lipscani nr.84 – 90, de la ora 20:00.

- Nervii soferilor care au avut treaba in aceasta dimineata in Capitala au fost pusi la grea incercare. Zeci de troleibuze au fost blocate in centrul orasului din cauza unei defectiuni la reteaua de alimentare cu energie electrica a RATB, potrivit hotnews.ro. Astfel, ceilalti participanti la trafic au…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala și din marile orașe ale Romaniei cu 25%, arata un studiu realizat de agenția de marketing Perceptum. Condiția este includerea acestui tip de servicii, de catre autoritațile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor…

- O femeie a fost lovita de tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, vineri dimineata, anunta ISU Bucuresti - Ilfov. Femeia, prinsa sub vehicul, a fost scoasa decedata de echipele de interventie.

- Apartamentele cu 2 camere au inregistrat cele mai multe anunturi de vanzare si inchiriere in 2017, Capitala fiind cel mai activ oras din punct de vedere imobilar si cu cele mai scumpe chirii in 2017, iar Cluj-Napoca fiind orasul cu cel mai mare pret mediu de vanzare pe mp in 2017, arata o analiza realizata…

- Nu pot fi montate panouri de protectie in toate statiile de metrou. Montarea panourilor de protectie a calatorilor nu poate fi realizata in toate statiile metroului bucurestean, intrucat acest lucru presupune modificari substantiale structurale, iar experienta marilor retele de metrou din lume a dovedit…

- Nikos Vertis, cel mai popular artist al Greciei, revine in Romania cu un concert live de excepție, care va avea loc pe 16 martie, de la ora 20.00, la Sala Palatului din Capitala. Spectacolul este deja sold out, iar la insistentele publicului organizatorii incearca sa adauge inca o zi cu un concert la…

- O tanara a fost agresata in proximitatea cladirii unei gradinite din sectorul 2 al Capitalei. Totul s-a intamplat vineri in jurul pranzului. Alertati despre producerea incidentului violent, medicii si politistii au ajuns la fata locului, adica pe strada Agricultori, din Bucuresti. Din primele informatii,…

- Noua persoane au fost retinute de politisti in urma perchezitiilor facute luni in Bucuresti si in judetul Calarasi intr-un dosar de operatiuni ilicite cu tutun, anchetatorii ridicand 160 de kilograme de tutun maruntit, dintre care 40 de kilograme ambalate in colete postale destinate clientilor, informeaza…

- Ministrul interimar de Interne Carmen Dan marturisea in noiembrie anul trecut ca a gasit un microfon ascuns in apartamentul sau. Acum s-a aflat ce chirie platește aceasta pentru casa respectiva, aflata intr-o zona exclusivista din Capitala. Ministrul interimar de Interne Carmen Dan a declarat, in noiembrie…

- Sambata, 20 ianuarie, este programat in Piața Victorie un miting de amploare la care sunt asteptati cel putin 15 mii de oameni din toata tara in București. Mai multe grupuri de manifestanți au ajuns deja in Capitala.

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Un accident foarte grav a avut loc noaptea trecuta in Piata Unirii din Capitala. O ambulanta care se grabea spre un caz, avand semnalele luminoase si acustice in functiune, a fost sulberata de un bolid.

- Politistii bucuresteni au fost pusi in incurcatura de o metoda inedita de spargere a locuintelor. Criminalistii au ajuns miercuri intr-un imobil din Capitala, in urma unui apel la 112 si au fost uimiti sa constate ca se afla in fasa unui nou mod de operare al hotilor. Cativa politisti cu vechime au…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari dupa ce un taximetrist a fost batut de trei șoferi UBER. Agresiunea a avut loc in fața unul club din Capitala. „Cercetarile au fost declansate in urma unei plangeri formulate la data de 19 ianuarie…

- Alte peste 2.400 de persoane s-au aratat interesate de evenimentul organizat sambata, de la ora 18. In paralel, la mitingul similar din Capitala - Toate drumurile duc la Bucuresti. "Revolutia" generatiei noastre – si-au anuntat prezenta peste 15.000 de persoane si alte 43.000 s-au aratat interesate…

- Sotia premierului nipon, Akie Abe, a vizitat marti Scoala Japoneza din Bucuresti, asistand la un program pregatit de cursantii acesteia si de elevi care studiaza limba japoneza la Colegiul "Ion Creanga" din Capitala. "Ma bucur sa vizitez aceasta scoala si sa ii cunosc pe copiii de la Colegiul 'Ion…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de vant puternic pentru Capitala și județele din apropiere.Avertizarea meteo este valabila pentru București și județul Ilfov, in intervalul 11.00-16.00, pentru ziua de sambata. De asemenea, meteorologii atrag atenția…

- Mai multe persoane au plecat, miercuri, din Cluj-Napoca in mars, catre Bucuresti, pentru a participa la marele protest anunțat pe 20 ianuarie in Capitala. Oamenii spun ca in acest fel vor sa spuna raspicat ca nu vor modificarea Legilor Justitiei. The post Marsul Sperantei: Pe jos catre Capitala appeared…

- Ela Craciun, cadou de inceput de an pentru copiii sai. Pentru ca cei mici se afla in vacanța preț de doua saptamani, vedeta TV a decis sa ii trimita la munte, unde sa intre intr-un cantonament de schi și sa invețe astfel sa practice acest sport. Astfel se face ca Alex și Alesia se afla deja de o saptamana…

- Pedofilul care a agresat, vineri dimineața, doi copii in lift, intr-un bloc din București a fost prins de polițiști, anunta Digi24.ro. Pedofilul cautat de patru zile a fost prins de polițiști. El a fost deja audiat și, potrivit primelor informații, și-a recunoscut fapta. Barbatul este acuzat ca a agresat…

- Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit, vineri seara, dupa stingerea unui incendiu care a avut loc la un bloc de locuinte din Bucuresti, politisti avand indicii ca persoana respectiva ar fi decedat ca urmare a unei agresiuni, potrivit Politiei Capitalei.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit intr-un interviu la Antena 3 despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim. „Mie nu mi se pare foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran și are aceleași drepturi pe carele avem și noi. In Israel…

- Cateva sute de persoane din comunitatea araba si musulmana din Bucuresti au protestat, vineri, in fata Ambasadei SUA din Bucuresti, fata de decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel. Protestul, la care au participat si multi copii,…

- Asociatia Studentilor in Drept ii cheama pe studentii Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti miercuri, la ora 13:00, in fata facultatii, la o "manifestare muta", de condamnare a initiativelor de modificare a legislatiei penale.‍‍‍‍‍, afirmand ca acestea aduc atingere statului de drept…