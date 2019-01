Stiri pe aceeasi tema

- Suedezul Mats Wilander, fost lider mondial, actualmente analist pentru Eurosport, a fost impresionat de jocul Simonei Halep împotriva americancei Serena Williams, în optimile de finala ale Openului Australiei.

- Marian Ionescu are o noua direcție de exprimare. A lasat tablourile și picteaza prin casa, personalizand mobila de lemn și ornamentele din fier forjat, inclusiv balustrada scarii interioare. In urma cu cațiva ani, liderul uneia dintre cele mai indragite trupe de la noi, Direcția 5, decoperea pictura,…

- Antrenorul roman Ladislau Boloni n-a fost mulțumit de prima repriza, desi a avut 1-0 la pauza: "Am suferit si am pierdut multe mingi. Waregem trebuia sa conduca, jocul nostru a lasat mult de dorit". Loți Boloni nu e mulțumit nici cand castiga in deplasare. 2-1 cu Zulte-Waregem a fost al doilea succes…

- Locul 8 WTA, Karolina Pliskova, a castigat primul trofeu din noul sezon. Duminica, 6 ianuarie, jucatoarea din Cehia, cap de serie numarul 5, s-a impus in finala turneului de la Brisbane in trei seturi, 4-6, 7-5, 6-2, in fata sportivei din Ucraina, Lesia Tsurenko, numarul 27 WTA.

- Judecatorii de la Gaești au decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a șoferului care a accidentat un tanar la Post-ul Șoferul care a lovit cu mașina un barbat și l-a lasat in șanț, arestat preventiv apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Așa ceva mai rar vezi. Doi barbați din Rusia au fost surprinși cum incercau sa urce un sicriu intr-un metrou. Nu se știe daca acesta era gol sau cineva era in interiorul coșciugului, insa imaginea a starnit un val de reacții de la internauți.

- Ripensia Timisoara nu a reusit sa obtina astazi prima victorie cu Alexandru Pelici pe banca dupa ce a condus la Bucuresti. Ros-galbenii au incheiat la egalitate si jocul cu Daco-Getica. E al doilea 1-1 consecutiv si totodata al saselea inregistrat in acest sezon de catre Dumiter si compania. „Ripi”…

- Detalii cutremuratoare. Vezi de ce si-a omorat politistul copilul. Incredibil unde a pus cadavrul. Criminalul a lasat un bilet de adio.foto M. F., politistul de 29 de ani care si-a ucis sambata baietelul de 3 ani si 7 luni iar apoi s-a omorat, tocmai divortase saptamana aceasta de sotia lui. Potrivit…