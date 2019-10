Militantii arabi sustinuti de Turcia au ucis duminica cel putin doi prizonieri kurzi. Un video obtinut de New York Times surprinde doi luptatori ai grupului rebel tragand de mai multe ori de la distanta mica intr-un barbat legat de pe marginea unui drum. Un al doilea prizonier in uniforma militara apare in video viu, insa nu se mai regaseste printre kurzii capturati prezentati ulterior pe retelele de socializare de catre militanti.