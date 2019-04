Stiri pe aceeasi tema

- Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a incantat mii de britanici duminica, spunand anecdote despre intalnirea sa cu regina Elisabeta a II-a, pe care a descris-o drept o persoana ''extraordinar de calda si de amuzanta'', si laudand diversitatea Londrei, in cadrul unui…

- Directia de Evidența a Populatiei din Iasi au lansat serviciul "Alerta de Identitate". Astfel, ieșenii vor primi alerte prin SMS care ii anunța ca le expira cartea de identitate. Mesajul va fi transmis doar celor care si-au exprimat dorința de a fi anunțați. In luna aprilie va fi in testare sistemul…

- Munca grea de la show-ul Ferma, dar și lipsa hranei și-au pus amprenta pe fizicul luptatorului Catalin Moroșanu, unul dintre concurenții participanți la show. Catalin Moroșanu este unul dintre cei mai redutabili participanți la show-ul Ferma, transmis de postul de televiziune Pro TV. Acesta a ajuns…

- O familie de romani a trecut printr-un șoc teribil: fetița lor de numai 4 ani a fost batjocorita de unchiul ei. Barbatul acuzat, in varsta de 40 de ani, a fost arestat de oamenii legii din Napoli, dupa ce a marturisit faptele, a notat observator.tv. Copila a fost internata in stare grava la spitalul…

- Rețelele de socializare Instagram și Facebook, dar și aplicația de mesagerie Whatsapp sunt indisponibile in mai multe țari din lume. "Downdetector" a anunțat ca, incepand cu 11.30, ora Londrei, utilizatorii au inceput sa anunțe erori pe cele trei aplicații. Whatsapp nu permite trimiterea și nici primirea…

- Aurel Savin, șeful Biroului pentru Imigrari Suceava, a murit. Ofițerul s-a stins din viața, la 46 de ani, in urma unui infarct. Barbatul a primit ajutorul medical de urgența, insa medicii nu l-au mai putut salva. Aurel Savin era hipertensiv si a incetat din viata, in urma unui infarct, relateaza observator.tv.…

- Austin Smith, un barbat in varsta de 30 de ani, și-a impușcat mortal soția, pe care o banuia ca-l inșeala, doi dintre cei trei copii și pe un barbat, fratele presupusului amant al nevestei sale, pentru ca "așa i-a spus Dumnezeu". El și-a ucis doi copii, unul de 7 ani, celalalt de 5, cruțandu-i viața…

- CFR Cluj și FCSB se dueleaza asta seara, in Gruia, in etapa a 5-a din play-off-ul Ligii 1 la fotbal. Ardelenii au trei puncte avans și, daca ar invinge, ar putea lua un avans decisiv in lupta pentru laurii de campioana. Partida va incepe de la ora 21.00 și va fi transmisa in direct de Digi Sport 1,…