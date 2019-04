Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica, antrenorul lui Al Shabab a fost foarte nervos dupa meciul caștigat ieri cu Al Batin, echipa lui Ciprian Panait, scor 2-1, și a anunțat ca iși va da demisia dupa urmatoarele 3 meciuri. Nervozitatea lui Șumudica vine in contextul in care suporterii lui Al Shabab i-au cerut demisia in…

- Echipele Al Shabab si Al Batin, antrenate de Marius Sumudica, respectiv Ciprian Panait, au fost invinse, vineri, in meciurile disputate in etapa a XXVI-a a campionatului Arabiei Saudite, relateaza News.ro.Citește și: Oana Manea dupa infrangerea cu Metz: 'Meciul a tinut de ambitia noastra'…

- Al Shabab, formație antrenata de Marius Șumudica, a reușit sa caștige pe terenul lui Ohod, ultima clasata din Arabia Saudita, scor 2-1. Echipa romanului urca astfel pe locul 3, cand mai sunt 5 etape pana la finalul campionatului. OHOD - SHABAB, LIVE + statistici AICI! Fara Budescu, in continuare accidentat,…

- Marius Șumudica, antrenorul celor de la Al Shabab, locul 3 in Arabia Saudita, a revenit azi in Romania. Marius Șumudica, 48 de ani, a surprins pe aeroport. Antrenorul a revenit din Arabia Saudita cu o freza noua, o creasta ce aduce aminte de imaginile cu David Beckham in 2002, la Campionatul Mondial…

- Marius Șumudica, antrenorul roman de la gruparea saudita Al-Shabab, a fost din nou in centrul atenției in aceasta seara. Echipa lui a pierdut, pe teren propriu, meciul cu Al-Nassr, formația de pe locul 2, scor 0-1. Antrenorul roman s-a luat la cearta cu arbitrul inca de la pauza. Echipa lui e pe locul…

- Al Shabab este pe locul 3, la 12 puncte de liderul Al Hilal, și totuși Marius Șumudica a primit un premiu surpriza in Arabia Saudita. Publicația locala Akhbarten i-a oferit Oscarul pentru cel mai bun antrenor al sezonului. ...

- Al Shabab și-a revenit dupa cele 3 meciuri fara victorie și s-a impus pe teren propriu cu Al Wehda (locul 6), scor 1-0. Partida a fost una dificila pentru formația lui Marius Șumudica, mai ales ca din minutul 27 a jucat in inferioritate numerica. Seba a fost eliminat direct. Luiz Antonio, mijlocașul…

- Marius Șumudica, 47 de ani, a fost desemnat antrenorul etapei a 16-a in campionatul Arabiei Saudite, dupa victoria reușita de Al Shabab in fața lui Al Feiha, scor 4-1. In aceasta partida, omul meciului a fost Constantin Budescu, cel care a bifat o dubla. „Sunt intr-un moment foarte bun al carierei,…