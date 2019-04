Stiri pe aceeasi tema

- Incidentele au avut loc chiar in centrul Madridului, in celebra piata Puerta del Sol. Mai multi tigani din Romania s-au luat la bataie cu pumnii si picioarele, insa au fost opriti de catre politistii spanioli, care au intervenit in forta. Altercatia a fost filmata de un turist, care a postat…

- Neymar da Silva Santos Junior are probleme serioase cu Fiscul din Spania.Citește și: VIDEO - Serena Williams era sa leșine pe teren, la Indian Wells Fiscul spaniol a deschis o ancheta in ceea ce il priveste pe Neymar, referitoare la prima de prelungire a contractului cu FC Barcelona…

- În zgomotul creat de lovituri zgomotoase de oale și tigai cțteva sute de protestatare s-au adunat în Madrid la primele ore ale dimineții pentru a marca începutul Zilei Internaționale a Femeii, informeaza Reuters. Femeile- dintre care multe au venit îmbracate…

- Un scandal de proporții s-a petrecut in cartierul Tor Bella Monaca, de la periferia Romei. Doi agenți de poliție au mers in zona pentru a-i ridica pe doi romani acuzați de trafic de droguri. Cei doi erau intr-o mașina cand polițiștii le-au facut semn sa opreasca. Au oprit, dar au rupt-o la fuga, in…

- Cel putin o persoana a fost arestata marti in cadrul unei operatiuni 'antiteroriste' la Barcelona si intr-un oras din apropiere, informeaza AFP, citand un purtator de cuvant al politiei regionale catalane, informeaza Agerpres.'Sunt planificate mai multe arestari. Pentru moment, una singura…

- Incendiul a distrus o mare parte dintr-un bloc din cartierul Sant Roc, din Badalona, pe 5 ianuarie. Trei oameni au murit, alti 30 au necesitat ingrijiri medicale, cinci dintre ei fiind inca in spital. Politia i-a acuzat pe cei patru barbati si doua femei care ocupau apartamentul de omucidere prin neglijenta.…