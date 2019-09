Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Eugen Teodorovici pare nehotarat in privinta proiectului de lege pe care l-a initiat si depus in Parlament si care prevede pedeapsa cu inchisoarea pentru cei care nu vireaza contributiile angajatilor la bugetul de stat. In cursul diminetii, ministrul, care s-a aflat la Giurgiu, a anuntat ca…

- Aproximativ 40.000 de cetateni straini muncesc oficial in Romania, cei mai multi venind sa lucreze in tara noastra din Turcia, Vietnam, Italia, Republica Moldova sau China. Cifra s-a dublat in ultimii sapte ani.

- R. C., un dealer de droguri din Romania, și-a cautat ieri „clienți” in parcul Marecchia din orașul Rimini. El le-a oferit marijuana unor barbați, dar, spre ghinionul lui acestuia, „clienții” erau carabinieri, a anunțat rotalianul.com! Oamenii legii lucrau sub acoperire tocmai pentru a-i depista pe traficanții…

- PORTRET. Marius Croitoru este antrenorul momentului dupa victoria asupra FCSB. Fostul mijlocaș povestește cum ii invața pe jucatori fotbalul de placere și explica rolul pe care l-a avut soția in viața și cariera lui, Ramona inscriindu-l la școala de antrenori! -Domnule Croitoru, de un an v-ați lasat…

- Cinci persoane au fost retinute in Romania, in dosarul uneia dintre cele mai mari retele de trafic de persoane. Interlopii romani au trimis ilegal in America pe la granita cu Mexic sute de persoane printre care si multi copii. Oamenii trebuiau sa plateasca mii de euro la plecare, iar apoi erau obligati…

- Peste 300 de instrumentisti, solisti vocali si dansatori din opt tari participa, incepand de joi, timp de patru zile, la cea de-a XIV-a editie a Festivalul International de Folclor "Doina Covurluiului", a anuntat joi, directorul Centrului Cultural "Dunarea de Jos" Galati, Florina Zaharia, organizatorul…

- – Domnule Tomescu, cand a inceput ”aventura” dvs. in construcții? – Este un capitol foarte important din viața mea, mai ales ca, in momentul Revoluției de la 1989, aveam 19 ani neimpliniți. Practic, este varsta la care un tanar trebuie sa-și ia, intr-un fel sau altul, zborul. Și, pentru ca in țara nu…

- O vizita in Republica Moldova, cu ținta principala capitala Chișinau, poate fi o provocare daca are loc imediat dupa ce agențiile de presa relatau despre tensiuni sociale, mai puțin, politice, mai mult, intr-o perioada cu doua guverne, din care unul aflat in razboi, nedeclarat, cu trei mari puteri…