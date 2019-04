Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne al Italiei a facut "pachet" 13 detinuti romani si i-a trimis inapoi in tara. Acesta a anuntat ca un avion cu violatori, ucigași, talhari și proxeneți romani a decolat de la Roma spre București.

- Dupa doi ani de testat titulaturi, Cristi Minculescu nu mai e Iris, nici Iris 4 Ever, nici Naționala de Rock, nici Buna seara, prieteni!... Pur și simplu a ajuns la concluzia ca, in sfarșit, a venit vremea sa se prezinte, el și trupeții sai, cu propriile nume: Cristi Minculescu, Valter & Boro. Zilele…

- Un roman stabilit in Italia a fost șocat sa afle ca mașina sa a fost incendiata intenționat de cineva. Barbatul s-a intors de la munca in seara de 19 martie și și-a parcat mașina in dreptul propriei locuințe. In jurul orei 21.30, el a fost informat ca mașina lui ardea ca o torța. Deși a chemat imediat…

- PMP a cerut, vineri, ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu, sa il convoace la sediul MAE pe ambasadorul Italiei la București, Marco Giungi, și sa ii solicite acestuia `incetarea abuzurilor comise de autoritațile italiene fața de romanii din Italia”, inclusiv anularea ordinului de expulzare a romancei…

- „Doctorul” Matthew Mode, pe numele sau adevarat Matteo Politi, a efectuat mai multe operații estetice in spitale private din Romania, a dezvaluit marți Libertatea. Autoritațile s-au sesizat in cazul barbatului cu doar 8 clase și de meserie parcagiu. El s-a folosit doar de un aviz de la Directia de Sanatate…

- Povestea emoționanta a doljeanului Gabriel Dila, taticul care isi creste singur copilul dupa moartea sotiei sale, i-a impresionat pe cititorii ziarului Libertatea. Imediat dupa prezentarea situației dramatice a familiei, mii de romani, unii chiar din strainatate, l-au contactat telefonic oferindu-și…

- Doi romani din Bucuresti au fost prinsi la Vama portile de Fier I din Mehedinti in timp ce incercau sa introduca in tara 425 de grame de cocaina. Barbatii veneau din Italia si ascunsesera drogurile in bordul unui autoturism de lux, dar au fost descoperiti cu ajutorul cainelui antrenat sa detecteze substantele…

- Pastrarea traditiilor de sarbatori din tara ar putea sa-i coste scump pe patru romani stabiliti in Italia. Ei au taiat un porc in propria curte, fara a tine cont de legislatia din Peninsula, care impune respectarea unor norme stricte atunci cand e vorba de sacrificarea animalelor. Stirea, publicata…