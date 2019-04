Stiri pe aceeasi tema

- ”Condamn cu fermitate atacurile teribile impotriva unor oameni nevinovati din #SriLanka in Duminica Pastelui. Condoleantele mele tuturor celor afectati. Trebuie sa sustinem libertatea religiei si a credintei”, a scris, duminica, Iohannis pe Twitter. Ministerul Afacerilor Externe a precizat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, duminica, la solicitarea News.ro, ca Ambasada Romaniei la Colombo urmareste indeaproape evenimentele legate de exploziile din Sri Lanka, iar autoritatile locale nu au notificat pana in prezent ambasada cu privire la existenta unor cetateni romani printre…

- Bilantul mortilor in urma exploziilor care au avut loc duminica dimineata in Sri Lanka a ajuns la 100, iar peste 200 de persoane au fost ranite, conform BBC, anunța Mediafax.Potrivit CNN numarul celor morti in explozii este de 25, in timp ce Associated Press anunta 30 de morti. Purtatorul…

- Exploziile au avut loc la biserici in Kochchikade, Katuwapitiya si Batticaloa, dar si la hotelurile de lux The Shangri La, Cinnamon Grand si Kingsbury din capitala Colombo. In biserici se celebra slujba de Pastele catolic. Deocamdata, nu se stie cauza celor sase explozii si nimeni nu…

- Intr-un prim bilant, autoritatile anuntasera moartea a 20 de persoane. Exploziile au avut loc la biserici in Kochchikade, Katuwapitiya si Batticaloa, dar si la hotelurile de lux The Shangri La, Cinnamon Grand si Kingsbury din capitala Colombo. In biserici se celebra slujba de Pastele catolic. Deocamdata,…

- Mai mule explozii au avut loc la doua biserici și in alte zone din Sri Lanka, in ziua in care creștinii catolici sarbatoresc Paștele, relateaza BBC News. Cel puțin 80 de persoane au fost internate la un spital din capitala Colombo, potrivit unor surse citate de AFP. In total, șase explozii ar fi avut…

