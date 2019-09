Stiri pe aceeasi tema

- Iasmin Latovlevici a provocat reacții de uimire în Turcia. Fundașul român, în vârsta de 33 de ani, a reușit un gol spectaculos în ultimele secunde ale meciului Eskisehirspor - Bursaspor, încheiat 0-2.În partida din campionatul secund al Turciei, jucata în…

- FC Viitorul se misca bine pe piata transferurilor, clubul constantean semnand un contract valabil pe doi ani cu mijlocasul Cosmin Matei. Fotbalistul in varsta de 27 de ani a evoluat ultima data in Turcia, pentru Genclerbirligi. Cosmin Matei a mai evoluat in cariera pentru FC Farul, FCSB, Astra, Dinamo…

- Fotbalistul italian Daniele De Rossi a debutat la Boca Juniors cu gol marcat, dar asta a fost ca o frecție la un picior de lemn, pentru ca echipa sa a pierdut partida și a fost eliminata din Cupa Argentinei inca din faza saisprezecimilor de finala.

- Campioana Sloveniei, NK Maribor, cu fostul jucator al Politehnicii, Alexandru Cretu integralist, s-a calificat in turul trei preliminar al Ligii Campionilor, desi a pierdut cu 2-3, dupa prelungiri, returul cu echipa AIK, meci in care romanul a marcat un gol. Maribor a ajuns in faza urmatoare datorita…

- Un barbat roman a fost snopit in bataie de patru bulgari, cu care se intalnise la un bar din sudul Romei. Romanul a fost grav ranit, alegandu-se cu fracturi la ambele picioare, a notat gazetaromaneasca.com. Dupa ce l-au batut bine, l-au urcat intr-o mașina și l-au dus in fața unui spital din Lavinio,…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat la primul sau meci oficial in tricoul formatiei Racing Genk, el inscriind vineri seara golul victoriei in partida castigata de campioana en titre cu scorul de 2-1 (0-1) pe teren propriu cu Kortrijk, in prima etapa a campionatului Belgiei. Mijlocasul roman a inceput…

- Cipriotii din ambele parti ale insulei au marcat sambata 45 de ani de divizare, pe fondul tensiunilor in crestere legate de forarea pe care Turcia o realizeaza in largul Mediteranei, scrie dpa, potrivit Agerpres. In partea de sud a insulei, apararea civila cipriota greaca a pornit sirenele la…