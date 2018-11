Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a caștigat meciul din etapa a 10-a, seria a 2-a din Liga a 3-a cu ACSM Oltenița, scor 3-1, și a urcat in fotoliul de lider, cu 26 de puncte. Alexa Iacob a deschis scorul in minutul 6, iar la urmatoarea faza a meciului Alin Turbatu a egalat. Giuleștenii au revenit in avantaj in minutul 9 prin Sergiu…

- Ludogoreț a invins-o pe Septemvri Sofia in deplasare, scor 4-1, dupa o prima repriza dezastruoasa pentru echipa lui Moți și Keșeru, care au fost titulari. Gazdele au deschis scorul in minutul 7, iar rezultatul de 1-0 a rezistat pama la pauza. Intrat in a doua repriza, Swierczok a restabilit egalitatea…

- Inainte sa vina la lotul național al Romaniei pentru meciurile cu Lituania și Serbia, atacantul Claudiu Keșeru a marcat trei goluri pentru Ludogoreț Razgrad, in etapa a XI-a a primei ligi din Bulgaria.

- Claudiu Keșeru, 31 de ani, ramane și in acest sezon cel mai valoros atacant din lotul lui Ludogoreț. Atacantul roman a inscris de 3 ori in victoria categorica reușita azi in campionat pe terenul lui Botev Vratsa, 4-1. Ludogoreț a facut spectacol și a condus cu 4-0 inca de la pauza. Lukoki a deschis…

- Ludogoreț a facut spectacol in etapa a 10-a din Bulgaria, caștigand cu 5-1 cu Cherno More. Claudiu Keșeru, 31 de ani, a fost omul meciului, marcand de doua ori și oferind o pasa de gol. In minutul 47, atacantul roman a primit o pasa in careu, a preluat și a marcat cu un șut de la 11 metri. Keșeru a…

- FCSB a bifat a patra victorie consecutiva din noul sezon al Ligii 1, impunandu-se cu 4-1 pe terenul celor de la FC Viitorul, intr-un meci din etapa a șasea a campionatului. Misiunea roș-albaștrilor in partida de la Ovidiu a fost facilitata și de faptul ca echipa lui Gica Hagi a jucat in inferioritate…

- Eric Bicfalvi (30 de ani) continua sa impresioneze in Rusia și in actualul sezon. Azi, a marcat in prima victorie a sezonului pentru Ural, 2-1 cu Akhmat Grozii. Mijlocașul a inscris imparabil cu capul in minutul 51, restabilind egalitatea. Ulterior, Dimitrov, cel care centrase pentru reușita romanului,…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a remizat, scor 3-3, cu Odorheiu Secuiesc, la capatul unui meci in care dejenii au condus cu 1-0 și 3-2, dar au fost egalați de fiecare data. Andrei Moldovan a reușit un hattrick pentru gazde, fiind cel mai bun om de pe teren. Partida de pe Stadionul Municipal Dej a contat…