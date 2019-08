​​VIDEO Franţa: Poliţia a folosit tunuri cu apă şi gaze lacrimogene pentru dispersarea protestatarilor anti-G7 Politia franceza a folosit sâmbata tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii antiglobalizare adunați în orasul Bayonne, situat în apropierea statiunii Biarritz (sud-vestul Frantei), unde sâmbata a început summitul G7, relateaza Agerpres.



Un elicopter al politiei a supravegheat zona unde s-au strâns demonstrantii, dintre care multi purtau masti.



Anterior, mii de activisti antiglobalizare, separatisti basci si "veste galbene" franceze au participat la un mars pasnic de-a lungul frontierei dintre Franta si Spania, cerându-le…

