- Tenismenul din Constanta, Horia Tecau si coechipierul lui, olandezul Jean Julien Rojer au castigat finala de dublu masculin a turneului de la Madrid, turneu de 1.000 de puncte. Tecau si Rojer i au invins pe Diego Schwartzman Dominic Thiem Argentina Austria scor 6 2; 6 3. Castigatorii trofeului vor primi…

- Horia Tecau și Jean Julien Rojer nu le-au dat nici o șansa adversarilor și in primul set s-au impus cu 6-2, fara emoții, iar in setul al doilea Tecau si Rojer și-au facut jocul și au ieșit campioni! Cei doi vor imparti premiul de 357.540 de euro si vor primi 1000 de puncte ATP. Horia…

- The Romanian-Dutch duo Horia Tecau / Jean-Julien Rojer qualified for the doubles final of the ATP Masters 1000 Madrid tennis tournament, with total prizes worth 6,536,160 euro, after defeating the pair made up of Wesley Koolhof (Netherlands) / Stefanos Tsitsipas (Greece), with a score of 6- 4, 5-7,…

- Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au beneficiat de retragerea adversarilor din sferturi, brazilianul Marcelo Demoliner si rusul Daniil Medvedev. In penultimul act, jucatorul roman si cel olandez vor da piept, vineri, cu echipa Stefanos Tsitsipas / Wesley Koolhof (Grecia / Olanda). Premiul…

- Horia Tecau (33 ATP la dublu) si Jean-Julien Rojer (26 ATP la dublu) sunt departe de forma care le-a adus US Open 2017 sau Turneul Campionilor din 2015, insa au facut un meci mare, luni, la Madrid.

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a reusit o victorie dramatica in fata cuplului american Bob Bryan/Mike Bryan, cu 4-6, 7-6 (2), 12-10, luni, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.

- Horia Tecau, 34 de ani, 34 ATP la dublu, se afla in Romania, intr-o minivacanța pe care o petrece alaturi de prieteni, potrivit postarilor sale de pe rețelele de socializare. Asta in timp ce partenerul sau tradițional in proba de dublu, olandezul Jean-Julien Rojer, n-a luat pauza, ci s-a inscris la…