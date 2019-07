Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria din finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, printr-un mesaj postat sambata pe Facebook. "Felicitari campioanei Romaniei! Felicitari, Simona! Ne-ai umplut inimile de bucurie si mandrie!", a scris Viorica Dancila.…

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria din finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, printr-un mesaj postat sambata pe Facebook. "Felicitari, Simona Halep pentru castigarea turneului de Grand Slam de la Wimbledon! O victorie exceptionala…

- Simona Halep joaca importriva Serenei Williams in finala de la Wimbledon, intr-un meci așteptat cu sufletul la gura de milioanele de fani al sportului alb din Romania și din toata lumea. Serena Williams a caștigat tragerea la sorți și a ales sa serveasca. Simona a inceput perfect partida și a reușit…

- Martina Navratilova (câștigatoare a 18 titluri de Grand Slam) a notat, într-un editorial pentru wtatennis.com, ca Simona Halep trebuie sa joace în lung de linie împotriva Serenei Williams și ca îi recomanda româncei sa serveasca variat, chiar și spre corpul adversarei,…

- Jucatoarea de tenis din Romania, Simona Halep, (27 de ani, nr. 7 WTA) a vorbit despre finala pe care o va disputa cu Serena Williams (37 de ani, nr. 10 WTA), scoțand in evidența faptul ca se simte foarte increzatoare in sine.Dupa victoria impotriva Elinei Svitolina (24 de ani, nr. 8 WTA),…

- Ion Tiriac numit-o "babuta" pe marea campioana intr-un interviu acordat pentru ProSport. "Chit ca babuta aia (n.r. - referire la Serena Williams) are 36 de ani sau 37, pentru tenis nu este foarte tanara. Sa o spunem pe aia dreapta, mai are si kilogramele pe care le are, dar atunci cand o rade,…

- Singurul roman care a mai jucat finale la Wimbledon, la simplu, Ilie Nastase, a declarat, joi, ca Simona Halep are prima sansa la castigarea turnelului londonez chiar si daca va evolua contra Serenei Williams.