- Jaime Penedo renunța la Dinamo. Totul a plecat de la bani. Situație tensionata la Dinamo, dupa ce portarul Jaime Penedo (36 de ani) a anunțat conducerea clubului bucureștean ca nu se va prezenta la reunirea lotului. Motivul acestui”divorț” il reprezinta banii. Astfel, conform Telekom Sport, jucatorul…

- Dezvaluiri fara precedent ale sotiei unui fost senator celebru. Aceasta si-a deschis sufletul si a povestit amintiri din perioada in care a fost in puscarie. Sotia lui Ilie Nastase, Brigitte Nastase a rememorat momentele cand se afla in spatele gratiilor.Citește și: De unde atația bani?! Averea…

- Brigitte Sfat, doua sarbatori de Craciun in arest. Soția lui Ilie Nastase a vorbit despre cea mai grea perioada din viața ei. Dupa ce i-a murit soțul, aceasta a fost acuzata de talharie și arestata. Brigitte Sfat a vorbit despre fiul ei, Robi și despre moartea primului ei soț. Mai mult, aceasta a marturisit…

- Ger cumplit in Caraș Severin. Potrivit hartilor ANM, luni dimineata, in prima zi de Craciun, indicele de racire a coborat la valoarea -42, mult sub pragul suportabilitatii, in zona Cuntu si Tarcu din judetul Caras Severin. In situatia in care temperatura aerului are valori extrem de scazute (sub -20…

- In București, acest weekend (23-24 decembrie) se anunța cu temperaturi maxime de 6-7 grade Celsius și cu cer parțial innorat. Luni, 25 decembrie, in ziua de Craciun, norii nu-și vor face apariția, iar temperatura maxima va fi de 10 grade Celsius. Inca de la primele ore ale dimineții, vom avea temperaturi…

- Conform datelor studiului „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat in mediul urban din Romania de Mednet Marketing Research, bugetul total al unei persoane pentru sarbatorile de iarna din acest an este estimat la 1.717 lei. Astfel, mai mult de jumatate dintre locuitorii de la orașe vor cheltui sume cuprinse…

- Brigitte Sfat l-a parasit o noapte intreaga pe Ilie Nastase si a facut chef ”cu tot tacamul” in Bamboo, unul dintre cele mai selecte cluburi de noapte din Capitala. Sotia fostului mare tenismen a dansat pana la epuizare si a consumat doar bauturi fine. Bruneta nu s-a distrat singura, ci alaturi de sora…

- Zeci de magistrati au iesit in fata instantelor din mai multe orase din Romania in semn de protest fata de modificarea netransparenta a legilor Justitiei. Magistrati de la mai multe instante din Capitala, dar si judecatori veniti din tara vor iesi luni in fata Curtii de Apel Bucuresti, incepand cu ora…

- O vorba din popor spune ca o femeie trebuie sa fie doamna in societate, gospodina in bucatarie si o vampa in pat. Cantareata Maria Constantin ne-a demonstrat ca primele doua cerinte le indeplineste cu brio. In continuare, va prezentam cum am filmat-o pe interpreta de muzica populara in saptamana dinaintea…

- Pe ce se bazeaza creșterea dobanzii? Pe evoluțiile pozitive ale economiei americane. Estimarea creșterii economice pentru anul viitor a urcat de la 2,5% la 2,1%, cifra care fusese prognozata la inceputul acestei toamne. Rata șomajului va reveni la 3,9%, dupa ce a fost prognozata la 4,1%. In schimb,…

- Zilele de 14,15 si 16 decembrie au fost declarate de catre Guvern ca zile de doliu national in memoria Regelui Mihai, sef al statului roman intre anii 1927-1930 si 1940-1947. Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns, miercuri seara, la Palatul Regal din Capitala, fiind intampinat si aplaudat…

- Anul 2018 va aduce chirii mai echilibrate pentru birourile noi din polii de business ai Capitalei, acolo unde se concentreaza cele mai multe cladiri noi de birouri, potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis miercuri AGERPRES. Daca in urma cu cinci ani, chiriile…

- Oana Zavoranu a facut un gest impresionant pentru copiii bolnavi de cancer, de la un spital din Capitala. Oana Zavoranu, care este casatorita cu Alex Ashraf , este pusa pe fapte mari inaintea sarbatorilor de iarna. Oana Zavoranu, care recent și-a donat o parte din haine și din accesorii , a mers, impreuna…

- Incendiul a izbucnit intr-un camin de nefamilisti din nordul Capitalei. Peste 50 de persoane au fost evacuate de urgenta. Un barbat a fost transportat de urgenta la Spitalul Floreasca cu arsuri la maini si spate. "Eram cu fetita in casa. Dormea fetita. Au venit vecinii. Iesi afara repede...fum…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a reacționat la decizia luata de președintele Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului Israel. Meleșcanu a reiterat faptul ca Romania susține in zona o soluție luata prin dialog. Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a precizat, vineri,…

- Amalia Nastase, fosta partenera de viața a lui Ilie Nastase, nu mai are talia de viespe pe care o avea cu ani in urma. Amalia Nastase a fost casatorita cu campionul la tenis Ilie Nastase, impreuna cu care are doua fete. Pe acestea, Amalia Nastase nu le vrea in preajma lui Brigitte Sfat , actuala nevasta…

- „Impreuna cu domnii primari de sectoare am fost si ieri (marti, n.r.) la Kiselelf (sediul central al PSD, n.r.) si am avut o intalnire cu domnul presedinte Liviu Dragnea. De asemenea, astazi am fost impreuna la o intalnire la Palatul Victoria cu domnul prim-ministru si viceprim-ministru si la aceasta…

- Peste 50.000 de transportatori rutieri vor protesta pe 13 decembrie in mai multe orase din tara si pe 20 decembrie in fata Guvernului, solicitand eliminarea activitatii firmelor care nu au licenta pentru transport de persoane, potrivit unui comunicat emis miercuri de COTAR. „Ordonanta…

- Dan Ciotoi a concertat, luni, la Sala Palatului din Capitala. Trupele Azur, Ozon si Generic au sustinut un show de zile mari, iar bucurestenii au umplut incinta pana la refuz. Cel mai asteptat moment al serii a fost cel sustinut de trupa Generic, alaturi de Dan Ciotoi. Artistul a fost depistat…

- Controversatul broker Cristian Sima – cunoscut publicului larg dupa scandalul din 2012, cand a fost acuzat ca a pierdut pe bursa banii mai multor persoane importante din Romania, apoi a fugit din tara – a anuntat, recent, ca inchiriaza camerele casei pe care o detine in orasul elvetian St. Moritz, in…

- Adriana Bahmuteanu este o femeie libera de mai bine de doi ani, iarA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a filmat-o pe bruneta in timp ce-si reinnoia garderoba intima. Sa fie acesta semnul ca vedeta e pregatita pentru un nou inceput al vietii amoroase?! ( VEZI AICI: Adriana Bahmuteanu a iesit in…

- Cristina Neagu avertizeaza. Liderul naționalei feminine de handbal a Romaniei a identificat marea problema a tricolorelor la Mondialul din Germania. „Am inceput cum ne doream, cu doua victorii. De duminica, sa spunem, a inceput greul, am simțit atmosfera unui Campionat Mondial, pentru ca la meciul cu…

- Nou protest in București, duminica, 3 decembrie. Aproape 500 de oameni au ieșit in strada in Piața Victoriei din centrul Capitalei și cer demisia celor doi doua Camerele ale Parlamentului și retragerea legilor Justiției din dezbaterea parlamentarilor. Protestatarii s-au mobilizat pe Facebook și au inceput…

- Tricolorii medaliați cu bronz la CM de tenis de masa pentru juniori s-au facut blonzi, precum Generația de Aur la CM ’98 de fotbal. Cristian Pletea, Rareș Șipoș, Dragoș Oprea și Florin Spelbuș, componenții echipei Romaniei, au facut istorie in Italia cucerind prima medalie mondiala la juniori. Romania…

- Intr-o postare pe facebook, primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a venit cu o surpriza pentru locuitorii orașului, și anume, faptul ca pina miine Pomul de Craciun și luminițele vor aduce in Capitala feeria sarbatorilor de iarna. "Buna dimineața! Impodobim bradul, de miine va puteți bucura cu…

- Dupa ce bucureștenii au protestat sambata, pentru a stopa demersul primarului general Gabriela Firea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei, noi manifestații au fost anunțate pe Facebook, duminica seara in Capitala, cat și in mai multe orașe din Romania. Protestatarii solicita demisia președinților…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a cerut, sambata, primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunte la ideea ”stupida” a organizarii unui targ in Piata Victoriei, afirmand ca ”Piata Victoriei nu este Piata Dragnea”. ”Este simplu, doamna Firea. Renuntati la ideea stupida de a organiza un…

- ”Doamna Primar General Gabriela Vranceanu Firea, decizia ilegala de a organiza un targ in Piata Victoriei este una ticaloasa si vreau sa cred ca ticalosia nu este principala dumneavoastra coordonata in modul de a va exercita mandatul de Primar General”, a scris Basescu pe Facebook. El i-a…

- Instituțiile statului se ilumineaza in culorile tricolorului, de Ziua Naționala. Este vorba despre Palatul Cotroceni și Palatul Parlamentului. Pentru a marca 1 decembrie, Palatul Victoria, sediul Guvernului a fost acoperit de steagul Romaniei. Pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei, Palatul Parlamentului…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica in exclusivitate imagini uluitoare cu fostul preot Cristian Pomohaci. Confruntat cu acuzatii grave, de pedofilie si corupere de minori, cantaretul a mers la o benzinarie insotit de secretara lui. Acolo, stupoare! Femeia a coborat din masina si a inceput…

- Ilie Nastase, despre Simona Halep: ”Este sportivul anului 2017”. Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, miercuri seara, ca jucatoarea Simona Halep, numarul 1 in clasamentul WTA, ar merita titlul de sportivul anului 2017 in Romania. Cred ca Simona Halep este sportivul anului 2017. Dupa rezultatele…

- Editia din acest an a Black Friday, cel mai mare eveniment de cumparaturi al anului, a aratat care sunt schimbarile majore din comertul online, in conditiile in care increderea in platile online a ajuns la cel mai inalt nivel, cei mai multi clienti au ales dispozitivele mobile, platile cu cardul au…

- Medici de familie, dar si pacienti sunt asteptati, miercuri, la un miting de protest in Piata Victoriei, fata de subfinantarea asistentei medicale primare si de “imposibilitatea de practica optima a medicinii de familie”, avertizand ca “sistemul va intra in colaps si va lasa milioane de pacienti fara…

- Jale mare in Ferentari! ”Imparatul florilor” s-a stins, iar familia si cei care l-au cunoscut ii aduca un ultim omagiu. Chiar in cartier, acolo unde cel care avea cele mai mari afaceri cu flori din Capitala si-a trait mare parte din ani. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini uluitoare…

- „Nivelul taxei clawback pe trimestrul 3 al anului curent a crescut, din nou, cu 25% fata de nivelul din trimestrul 3, 2016, ceea ce va duce la disparitia si mai multor medicamente ieftine de pe piata si la prabusirea industriei farmaceutice locale. Procentul „p” din calculul taxei clawback a crescut…

- Cei trei mineri au fost adusi, luni dupa-amiaza, in Capitala, cu un elicopter, doi dintre ei fiind transportati la Spitalul de Arsi si unul la Spitalul „Bagdasar Arseni”. „Toti cei trei mineri sunt stabili. Cei de la Arsi au fost toaletati si intubati. Una dintre victime are arsuri pe 40%…

- Premiera in justitia din Romania. Un hot de buzunare prins in flagrant trei zile la rand cand fura din buzunarele calatorilor nu mai poate urca in niciun mijloc de transport in comun din Capitala timp de trei ani. Asta dupa ce va petrece alti trei ani dupa gratii, scrie Digi24.ro. 0 0 0…

- Nikki Exotika era obsedata de a fi perfecta, astfel ca si-a facut sase interventii chirurgicale la nas, la nivelul parului, la ochi, implanturi mamare, botox si alte procedee scumpe. Aceasta a declarat ca inca de la varsta de doi ani a simtit ca este diferita si chiar daca pe atunci era baietel,…

- Se lucreaza de zor pe strazile din Suceava. Angajații primariei monteaza noapte de noapte ornamentele pentru sarbatori. Grigore Manastirean, reprezentant domeniul public Primaria Municipiului Suceava: „Incepand de la Maraton pana la Universitate avem 25 de bucați dupa care incepem pe bulevardul central,…

- In fiecare zi, 400 de copii sunt uciși in Romania numai prin intervenții chirurgicale inregistrate, fara a mai lua in considerare viețile curmate prin alte metode contraceptive. Drama avortului din societatea romaneasca a fost subiectul dezbatut in cadrul atelierului de lucru al preoților de caritate…

- Imbracata dupa ultima moda, postari pline de stil dand dovada de mult bun gust, in rochite si pantofi de la cei mai mari designeri ai lumii si locatii spectaculoase. Asa arata viata ei! E greu sa ti pasul cu Andreea Visoiu... aproape imposibil! O data cu venirea toamnei, tanara a ales sa bifeze si locatiile…

- Wizz Air va incepe sa deruleze zboruri din Romania spre aeroportul international din Atena. Incepand cu data de 25 martie 2018, romanii vor putea ajunge in capitala elena din Bucuresti si din Cluj-Napoca.

- Inca un episod cu incarcatura pentru Marius Lacatus: revine in Giulesti, acolo unde nu este iubit mai deloc! Laca spune ca se asteapta sa fie chiar injurat si le pregateste surpriza ”visiniilor”! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum a gandit Lacatus meciul contra lui Pancu. (VEZI SI: VIDEO.…

- Ilie Nastase și Brigitte Sfat, impreuna la inaugurarea unui salon de evenimente. Chef Catalin Scarlatescu a cucerit invitații joi seara, la inaugurarea unui nou salon de evenimente situat in Pipera-Voluntari. A preparat delicioasa lui rețeta de scoici care i-a incantat la prima degustare si pe celebrul…

- Pana in 1989, Codul penal era mai ”bogat” cu un articol, cel care facea referire la pedeapsa capitala. Execuția cuplului dictatorial Elena și Nicolae Ceaușescu, impușcați la Targoviște chiar in ziua de Craciun, a fost urmata de eliminarea pedepsei cu moartea in Romania și inlocuirea ei cu detenția pe…

- Doua femei suspectate ca au comis o crima in Italia, prinse in Cluj si Salaj VIDEO Politistii de investigatii criminale din Cluj si Salaj au depistat doua femei, urmarite international pentru comiterea unei infractiuni de omor in Italia. Acestea au fost retinute, iar ulterior arestate provizoriu in…