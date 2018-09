Stiri pe aceeasi tema

- Sparta Praga, cu Florin Nița, Alex Chipciu și Nicolae Stanciu integraliști, s-a impus in deplasare, 1-0 cu Banik Ostrava. Singurul gol al meciului a fost marcat in minutul 77, de atacantul ghanez Benjamin Tetteh. Acesta a scapat singur cu portarul advers și a finalizat cu un șut de la 13 metri. Pe final,…

- Victoria cu Varazdin, 26-25, in meciul tur din Croația, conferea Stelei prima șansa la calificarea in turul secund al Cupei EHF. Avand in fața o echipa cu o medie de varsta de 21 de ani, "militarii" au avut ceva emoții in prima parte a meciului, insa in cele din urma s-au impus cu 29-25 și merg mai…

- Antrenorul de la Pandurii, Adrian Bogoi, este extrem de incantat dupa victoria echipei sale in fata CS Mioveni, intr-un meci contand pentru etapa a patra din Liga a 2-a. „O victorie frumoasa, in fata unui adv...

- Sparta Praga, trupa celor 4 romani din Cehia, s-a impiedicat duminica seara acasa cu Pribram (2-2). Alex Chipciu a reușit primul gol dupa 429 de minute la noua echipa, cu un șut plasat din marginea careului. Și Nicușor Stanciu a jucat tot meciul, executand in bara transversala o lovitura libera inaintea…

- Zi nefasta pentru Sparta Praga. Cu Nita, Chipciu si Stanciu integralisti, cehii au remizat, 2-2 pe teren propriu cu Pribram, si pierd puncte in lupta de la distanta cu Viktoria Plzen. Vestea buna? Alex Chipciu a marcat din pasa lui Nicolae Stanciu.

- Alex Maxim, 28 de ani, a contribuit decisiv la calificarea lui Mainz in "16"-imile Cupei. Titular, mijlocașul roman a dat doua goluri (31, 65) in meciul cu Erzgebirge Aue, ambele din marginea careului. Prima reușita a fost o adevarata bijuterie: Al doilea gol a venit dintr-o poziție asemanatoare Maxim…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Sparta Praga, care a surclasat-o pe FK Teplice cu scorul de 4-0, duminica, in deplasare, intr-un meci din etapa a patra a campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a inscris ultimul gol al partidei, in min. 39, dar a oferit si patru pase de gol,…

- Alexandru Baluta, inca un gol pentru Slavia Praga. Internationalul roman a contribuit la victoria noii sale echipe, 3-1 acasa cu SFC Opava, vineri, in primul meci din etapa a 3-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Baluta a jucat din minutul 68, dupa ce a debutat cu gol intr-un meci oficial la Slavia…