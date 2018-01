Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Cristina Manea, o tanara din Pitești, a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut . Viața a lovit-o crunt pe Cristina…

- Tragedia din aceasta seara a lasat o urma adanca in sufletele celor care au cunoscut-o pe tanara Cristina Manea. La numai 23 de ani, Cristina nu a mai putut ține piept cu o boala care i-a curmat viața mai devreme decat trebuia. Iata cateva dintre mesajele pline de durere și emoție pe care apropiații…

- Marti, DGASPC a transmis ca starea Biancai este atat grava incat, in acest moment, singurul tratament recomandat de medici este de tip paliativ, adica de ameliorare a simptomelor pe termen scurt. „Copilul este diagnosticat cu o forma grava si agresiva de cancer, recidivat a treia oara. Prognosticul…

- DGASPC a decis astazi ca fetita din Raducaneni diagnosticata cu cancer in stadiu avansat, Bianca Nedelcu, sa nu fie scoasa din familie si sa fie tratata in continuare la domiciliu. Cand starea ei se va inrautati, va fi ajutata sa ajunga la spital.

- Boala nu iarta pe nimeni și pare sa domine calea oamenilor buni și plini de viața. Holly Butcher era acea tanara care iți insenina ziua atunci cand o intalneai. Apropiații spun ca incerca mereu sa ii faca fericiți pe oamenii din jurul ei.

- Vesti noi despre Petronela, fetita de 8 ani din Iasi, bolnava de cancer intr-un stadiu foarte grav. Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi au decis ca fata sa fie ascultata de acum inainte in toate deciziile care o privesc.

- Este mereu cu zambetul pe buze, dar Claudia Patrașcanu are un secret dureros in familia sa. Fratele ei a fost lovit la cap la naștere și a ramas cu sechele pe viața. Claudia Patrașcanu, care este casatorita cu Gabi Badalau, are un frate, Eugen, care a ramas cu sechele in urma unui accident suferit la…

- Oncologii timisoreni au confirmat punctele de vedere ale mediciilor ieseni potrivit carora Bianca Nedelcu este bolnava grav, cu complicatii majore determinate de boala cu care a fost diagnosticata: cancer renal. Fetita de opt ani din comuna Raducaneni a revenit inainte de sarbatorile de iarna acasa,…

- Prezentatorul de televiziune Alex Dima a trecut printr-o mare incercare in urma cu ani, cand partenera sa de viața a murit rapusa de cancer. Alex Dima, care este taticul unei fetițe , este cunoscut publicului din țara noastra drept prezentatorul emisiunii „Romania, te iubesc”, de la Pro TV . Alex Dima…

- Prezentatorul tv face bani in prima noapte a noului an. Cove are același obicei, mai precis muncește ca invitații la petercere sa se simta cat mai bine și sa se bucure de prezența sa. Viața de vedeta nu-i deloc ușoara. Aceasta presupune și sacrificii, dar și satisfacții profesionale și materiale. Majoritatea…

- Tatal Denisei, Emilian Raducu, lasa sa se inteleaga ca regretata cantareata ar fi fost ucisa cu premeditare si indica si persoanele care i-ar fi provocat moartea fiicei sale. Mai mult decat atat, tatal artistei sustine ca boala nu avea cum sa-i rapuna copilul intr-un timp atat de scurt si ca exista…

- Piers Morgan (52 de ani), un cunoscut jurnalist din Marea Britanie, a dezvaluit ca a fost salvat de cancer de o telespectatoare care a observat ceva îngrijorator la apariția sa în timp ce îi urmarea emisiunea. O experta în boli de piele l-a vazut la televizor…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital. Doctorii au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel…

- Fetita de opt ani, bolnava de cancer, ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital nu mai poate fi supusa unui transplant medular, pentru ca boala este prea avansata, anunta Ziarul de Iasi.

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, medicul Mihai Gafencu a declarat vineri pentru News.ro ca fetita de opt ani din Iasi are o tumora care a metastazat si a invadat totul in jur, astfel ca trebuie inceputa chimioterapia. "Este o malignitate intr-o faza complet…

- Tragedie intr-o famiie din Vaslui! Mama a cinci fetite cu varste intre sapte luni si opt ani s-a stins din viata, in urma unei lupte cu o boala grea. Laura a fost diagnosticata in luna august cu leucemie acuta. De atunci a inceput o lupta grea. In urma cu cateva zile, Laura, in varsta de 26 de ani,…

- "Domnule premier, domnule președinte de țara, domnilor care conduceți Romania, este un mega subiect! Nu de presa, este un mega subiect de viața", a zis Dana Grecu. Jurnalista s-a referit la problema drogurilor și dependența tinerilor. Astfel, Dana Grecu spera ca oamenii care ne conduc sa se aplece…

- Petronela, fetita de 8 ani din Iasi bolnava de cancer, a fost transferata de urgenta la un alt spital, dupa ce instanta a decis sa-i oblige pe parinti sa fie de acord cu tratamentul. Micuta a ajuns de la Iasi la Timisoara si a fost supusa mai multor analize pentru a se afla in ce stadiu este boala ei…

- Fetita de 8 ani din judetul Iasi, bolnava de cancer, a ajuns la Timisoara, unde va fi evaluata si va primi tratament. Acest lucru a fost posibil abia dupa ce instanta i-a obligat pe parinti sa o duca la spital.

- Dana Nalbaru a facut publica prima fotografie cu fetița pe care a infiat-o impreuna cu partenerul ei de viața. Dana Nalbaru este cunoscuta publicului larg din Romania drept fosta componenta a trupei Hi-Q. In ceea ce privește viața personala, cantareața este casatorita cu actorul Dragoș Bucur, despre…

- Fetita de opt ani din judetul Iasi, in cazul careia instanta a decis sa oblige parintii sa accepte tratamentul pentru cancer, a ajuns, marti dimineata, la Spitalul de Copii din Timisoara, dar nu poate beneficia de transplant de celule stem, deocamdata, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Fetița bolnava de cancer din Iași, transferata la Timișoara. Petronela, fetita de 8 ani, din Raducaneni, judetul Iasi, in cazul careia instanta a decis sa oblige parintii sa accepte tratamentul pentru cancer, a plecat, luni seara, cu o ambulanta, spre Spitalul de Copii din Timisoara. Un echipaj cu asistent…

- Dupa ce saptamana trecuta primise frumoasa veste ca a devenit tata pentru a treia oara, aceasta saptamana a inceput cu o drama pentru Alexandru Chipciu. Tatal fotbalistului a incetat din viata.

- O fetita de 8 ani, din Iasi, diagnosticata cu cancer la rinichi va fi tratata la Timisoara, dupa ce instanta a decis, vineri, sa dea câstig de cauza reprezentantilor Protectiei Copilului, care au cerut, prin ordonanta presedintiala, obligarea parintilor sa

- O fetita de 8 ani, din Iasi, diagnosticata cu cancer la rinichi va fi tratata la Timisoara, dupa ce instanta a decis, vineri, sa dea castig de cauza reprezentantilor Protectiei Copilului, care au cerut, prin ordonanta presedintiala, obligarea parintilor sa accepte tratamentul medical.

- „Pacientii s-au internat pe 28 noiembrie, au fost izolati in compartimentul specific transplantului medular, au fost pregatiti pentru procedura, iar ieri-dimineata s-au realizat autotransplanturile, adica transfuzia celulelor prelucrate. Acum urmeaza o perioada de supraveghere de doua-trei saptamani…

- Alexia Ioana Soare, micuța de patru anișori din Pitești, care sufera de un tip rar de cancer, se simte mai bine. Potrivit mamei acesteia, Iulia Soare, micuța face un tratament de intreținere, urmand ca in ianuarie ca faca o investigație PET CT. In acest moment, tumoarea este inactiva și complet calcifiata.…

- Cancerul pulmonar provoaca cele mai multe decese dintre toate cancerele din cauza agresivitații bolii și a faptului ca este depistat in stadii avansate. Daca boala este depistata in stadiul al III-lea sau mai tarziu, șansele de supraviețuire ale unui pacientul se afla la doar 11%. Un diagnostic timpuriu…

- Sanda Ladoși și partenerul ei de viața, Ștefan Tache, au fost ridicați de DIICOT. Cei doi sunt acuzați de o frauda de un milion de euro. Artista și partenerul ei de viața au fost ridicați de acasa marți dimineața, 28 noiembrie, la ora 6:00 dimineața.

- La 77 de ani, Floarea Chiciu, o femeie din cartierul Rovine, traieste un cosmar. Aceasta locuieste singura, nu are nici un sprijin, iar de cele mai multe ori, din cauza problemelor de sanatate, pleaca de acasa, rataceste prin oras, isi ...

- Documente de interes public, transmise de catre lucratori ai ABA Olt, sunt blocate la nivel de ANAR, dar și de minister, susțin cei ce fac anumite demersuri pentru a gasi antidotul care sa dea rezultate atunci cand este administrat celui care a fost diagnosticat cu boala cancer in stadiu cel mai avansat,…

- Stilul de viața de tip occidental adoptat de romani dupa Revoluție a dus la creșterea numarului celor care sufera de boli inflamatorii intestinale. Este vorba de mancarea procesata sau preparata rapid, dar și de viața in birouri departe de natura. ”In Romania, inainte de 1990 erau fost puțini pacienți.…

- Una dintre cele mai indragite actrițe de comedie din istoria Romaniei, Stela Popescu a trait in tinerețe o adevarata drama. Timp de 19 ani nu a știut nimic de tatal ei, pe care l-a crezut mort, iar mama ei s-a chinuit s-o creasca.

- Copiii bolnavi de cancer sunt o parte dureroasa a realitatii, care, de cele mai multe ori, ne face sa-i punem intrebari disperate lui Dumnezeu. Si matinalul de la Neatza a trait acest sentiment de neputinta, in fata mortii unui baietel nevinovat.

- Dupa ce medicii i-au spus lui Beyonce de Romania ca este suspecta de cancer, din nou, viața acesteia a luat o intorsatura colosala. Chiar daca pe rețelele de socializare posteaza fotografii in care apare foarte fericita, in sufletul acesteia este un razboi.

- Florin Andone regreta ca a ramas la Deportivo La Coruna, desi putea sa castige mult mai bine la alte echipe. "Am avut oferte exorbitante. Puteam sa castig mai mult de dublu fata de acum si nu am fortat lucrurile. In vara am discutat cu Mel si cu Richard Barral si le-am spus: vreau sa raman.…

- Feli este o artista foarte iubita si apreciata, insa putini stiu ce se asunde in spatele zambetul sau constant. Artista si-a pierdut fratele mai mic inca de cand acesta avea cateva luni de viata.

- Unii fac afaceri cu flori, alții cu haine, unii cu morți și de ce nu, cu viața oamenilor. Viața unui om este cea mai scumpa, iar pentru a avea parte de ea, bolnavii sunt dispuși sa suporte chinuri și umilințe. De acestea au avut parte bolnavii de cancer din Constanța care au ramas fara speranța ca mai…

- Nadine a trecut printr-o mare drama, sinuciderea surorii ei. Vedeta nu a putut trece peste imensa tragedie petrecuta in familia ei. In vara anului 2008, Nadine a pierdut-o pe sora sa, Ana Voindrouh, care s-a sinucis la varsta de 29 de ani . Aceasta s-a aruncat de la etajul zece al blocului din Capitala…

- Ies la iveala dezvaluiri socante dupa moartea celebrei maneliste Denisa Raducu. Se pare ca aceasta nu a murit de cancer la ficat. Se pare ca tanara a dus lupta mai bine de un an, nu doar cateva luni, cum se stia pana acum, anunta evz.ro.Citește și: Doar la noi este posibil: Ce companie de…

- La patru luni de la moartea fulgeratoare a Denisei Raducu, au aparut noi detalii despre boala de care sufera artista. Se pare ca nu a fost vorba de aceeasi boala care a rapus-o si pe Ileana Ciuculete, asa cum se credea pana acum.Apropiatii manelistei au declarat de ce suferea, de fapt.

- In fiecare an, in Romania, aproximativ 11.000 de romani sunt diagnosticati cu cancer pulmonar. Aceasta afectiune reprezinta principala cauza de mortalitate in randul barbatilor diagnosticati cu cancer si se situeaza pe locul 4 in randul...

- Dramele se tin lant in familia lui Emilian Cotoi. Dupa ce el si-a pierdut viata duminica intr-un accident cumplit in Braila, si tatal sau a murit, la doar o zi de la tragicul eveniment. Barbatul nu a mai putut suporta durerea.

- Drama fara margini intr-o familie din Lugoj. O tanara de 17 ani a fost gasita fara viața, luni dupa-amiaza, in cartierul Iosif Constantin Dragan. Fata s-a spanzurat intr-o anexa a locuinței. Echipele medicale sosite la locul tragediei nu au mai putut face nimic pentru a o readuce la viața.…

- Atunci cand cineva drag este bolnav și are nevoie de o rugaciune, e bine sa știm cateva lucruri pe care nu toți creștinii le știu. Suferințele sunt inevitabile in viața, ele fiind vazute de oameni cu credința de Dumnezeu ca incercari. Protoiereul Valerian Crecetov a vorbit despre ce ar trebui sa facem…

- O femeie din Botosani s-a gandit la un mod original de a face rost de bani pentru cazul umanitar al tinerei Mihaelei Matei, care sufera de cancer si care are nevoie de bani pentru tratamentele cu citostatice.

- O tanara de 23 de ani din Pitesti a fost diagnosticata, in vara acestui an, imediat dupa ce a nascut, cu o forma rara de cancer: sarcom alveolar de parti moi. Disperat, sotul femeii incearca sa stranga cei 70 de mii de euro care-i dau tinerei posibilitatea sa urmeze un tratament cu 50% sanse de reusita.…

- Adele Chirila sufera de o boala cumplita. Astazi, vedeta ar fi trebuit sa iși faca o noua biopsie, dar doctorii nu i-au putut face intervenția. In urma cu o saptamana, aceasta a avut o hemoragie și a ajuns la spital. In urma cu un an și jumatate, aceasta a trait un caz similar.

- Ce a facut Dj. Wanda la scurt timp dupa ce s-a intors in Romania. Ei bine, deși nu este intr-o forma tocmai buna, vedeta s-a intors in salonul ei de tatuaje, unde iși continua activitatea. Dj. Wanda a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a dezvaluit fanilor ca și-a reluat activitatea…