- Procuratura Generala a venit cu detalii privind retinerea fostului viceprimar al Capitalei, Nistor Grozavu. Dupa o ora de audieri, acesta a fost eliberat de procurori. Grozavu este cercetat penal pentru depasirea atributiilor de serviciu.

- Primaria municipiului Chisinau indeamna cetațenii orașului și oaspeții capitalei sa respecte legea și sa se abțina de la vandalizarea zidurilor cladirilor publice, pentru a avea/a menține un oraș frumos.

- Cinci persoane au fost retinute in urma perchezitiilor efectuate de procurorii PCCOCS intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, infractiuni comise de un grup infractional, care activa in Chișinau, Ungheni și in alte localitați din tara.

- Presedintele Comisiei parlamentare de acheta privind frauda bancara, deputatul Alexandru Slusari, a anuntat ca dupa audierile de joi, 25 iulie, Comisia a decis sa inainteze la Procuratura Generala primul demers privind deschiderea unui dosar penal pe numele mai multor persoane de demnitate publica,…

- Dupa ce au fost demiși din funcție primarul interimar Ruslan Codreanu și viceprimarul Nistor Grozavu, Primaria anunța cine se va ocupa de atribuțiile de primar general interimar al municipiului Chișinau.

- Lilian Levandovschi, șeful Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului General de Politia, ar putea fi exclus din concursul pentru sefia IGP, pe motiv ca acesta este vizat intr-un dosar penal.

- Marti la ora 00:40, pe strada Lacurilor din localitatea Ocna Sugatag, politistii au oprit pentru control o motocicleta pe care se aflau doi tineri. Tanarul care conducea motocicleta nu s-a conformat semnalelor de oprire, ci a continuat sa conduca cu viteza, informeaza IPJ Maramures. Echipajul de politie…