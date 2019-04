Stiri pe aceeasi tema

- Politia si Directia de Protectia Cpilului Galati au demarat anchete dupa ce un barbat si-a batut cei doi pe care ii avea in grija, a filmat agresiunea, si i-a trimis imaginile mamei minorilor, care se afla la munca in strainatate. Femeia a fost cea care a anuntat Politia, autoritatile luand decizia…

- Incidentul s-a petrecut in satul Fantani din comuna Nicoresti, din judetul Galati. Agresorul este anchetat penal, iar copiii au fost preluati de Protectia Copilului. Barbatul a explicat ca a recurs la gestul oribil pentru a se razbuna pe sotia care l-a parasit.

- Un barbat din Galați s-a filmat in timp ce iși lovea copiii cu bestialitate și ii amenința ca ii omoara, apoi a trimis imaginile soției sale, plecata in strainatate. Cei doi copii au fost luați deja de acasa și au fost duși la o bunica, in timp ce agresorul este anchetat de polițiști.Incidentul s-a…

- Un așa zis ”tata” din Galați și-a lovit cu bestialitate copiii, cu varste de 2 și 5 ani și s-a filmat in timpul oribilei fapte. Mai mult, a trimis imaginile mamei copiilor, aflata la munca in Anglia. Femeia a sesizat autoritațile, și barbatul are acum dosar penal iar minorii sunt preluați de Protecția…

- Incidentul s-a petrecut in satul Fantani din comuna Nicoresti, din judetul Galati. Agresorul este anchetat penal, iar copiii au fost preluati de Protectia Copilului. Barbatul a explicat ca a recurs la gestul oribil pentru a se razbuna pe sotia care l-a parasit.

- Un tanar de 18 ani din Galați a fost arestat, fiind acuzat ca ar fi talharit doi copii. Printre victime se numara o fetița de 11 ani pe care ar fi amenințat-o cu un cuțit pentru a-i fura toți banii. Polițiștii au fost alertați de o femeie din Galați care a reclamat ca fiica, in varsta de 11 ani, ar…

- Poliția din Galați face cercetari in cazul unei tinere care a incercat sa traduca un document eliberat de o facultate de medicina din Romania, traducatorii sesizand ca exista suspiciuni asupra legalitații documentului. Fata s-ar fi laudat pe facebook cu faptul ca lucreaza ca medic in Anglia.…