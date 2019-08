Stiri pe aceeasi tema

- Dorind sa se puna bine cu gazdele lor din Cluj-Napoca, scoțienii au oferit imaginea zilei inaintea confruntarii din aceasta seara. Au arborat langa flamurile echipei de suflet un steag al Republicii Socialiste Romania (RSR)! Dupa care s-au amuzat și ei de confuzia creata. Suporterii lui Celtic au fraternizat…

- Peste 45 de milioane de euro au ramas la Cluj-Napoca dupa festivalul UNTOLD, cheltuiți de cei peste 300.000 de spectatori din afara orașului. Banii se vor regasi in impozite și taxe locale, dar și in incasari pentru afacerile locale sau pentru cei care și-au inchiriat apartamentele, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Din cei peste 370.000 de participanti, cei 300.000 veniti din afara Clujului au cheltuit fiecare in medie, in cele patru zile, cel putin 150 de euro - pe cazare, transport, restaurante, terase, cumparaturi, vizite la muzee etc. La un calcul simplu, acest lucru inseamna o infuzie de capital in comunitatea…

- Trei DJ au susținut, in noaptea de joi spre vineri, pe scena principala a Festivalului UNTOLD de la Cluj-Napoca un show in premiera in Romania, fiind vorba despre 3 Are Legend - Dimitri Vegas&Like Mike și Steve Aoki, care au mixat impreuna, transmite Mediafax.Directorul de comunicare al…

- Beyonce a a prezentat in premiera videoclipul melodiei ”Spirit”, inclusa pe coloana sonora a versiunii live-action ”The Lion King”, produsa de Disney, informeaza miercuri Press Association. Cantareata si actrita americana, care isi imprumuta vocea personajului Nala din noua pelicula Disney, a prezentat…

- Simona Halep si Ion Tiriac au rememorat finala de la Wimbledon, in cadrul evenimentului organizat, miercuri, pe Arena Nationala, in care campioana de la All England Club si-a prezentat trofeul cucerit, potrivit news.ro.Simona Halep a fost ovationata de peste 20.000 de spectatori pe Arena Nationala,…

- Liceul Tehnic Draganesti-Olt, unde in anii anteriori rata de promovare la bacalaureat a fost zero, a avut anul acesta promovare 100%, dupa ce singurul candidat care s-a prezentat la examen a reusit sa obtina media de trecere, aceasta institutie de invatamant situandu-se astfel pe primul loc in judet,…

- Robbie Williams este unul dintre invitații festivalului UNTOLD 2019 care va avea loc in aceasta vara, la Cluj-Napoca. Cantarețul britanic va susține un spectacol "cu adevarat suprem", spun organizatorii evenimentului. Surpriza pe care au pregatit-o organizatorii festivalului UNTOLD, pentru ediția aniversara,…