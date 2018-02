Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Spitalului Penitenciar Rahova și mai mulți angajați au fost ridicați dupa ce au batut deținuți. Potrivit primelor informații, ar fi vorba in total de 23 de persoane. Ei au fost duși la audieri la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 intr-un dosar deschis in 2015 ca urmare a unui…

- Patru masini s-au ciocnit, marti dimineata, pe Drumul National 1, la iesirea din Capitala catre Ploiesti, fara a se inregistra victime. Traficul in zona este ingreunat, iar politistii anunta ca se circula in conditii de ceata, cu vizibilitate redusa.

- Un accident cu patru masini s-a produs in aceasta dimineat, in zona Baneasa. Din cauza vizibilitatii reduse si a carosabilului umed, foarte multi soferi au intampinat probleme in trafic.

- Ramas doua ore blocat cu bacul pe o ridicatura de pamant, in mijlocul Raului Mures, un calugar de la Manastirea Bodrog, din judetul Arad, a fost salvat de pompieri, dupa ce trei pastori care au auzit strigatele sale de ajutor au sunat la 112. Pana sa fie salvat, calugarul a rabdat de frig si a trimis…

- Irina Begu a batut-o pe Andrea Petkovici, iar Sorana Cirstea a pierdut cu Dominika Cibulkova. Irina Begu s-a impus cu 7-6, 6-1 in fața jucatoarei din Germania, Andrea Petkovic, dupa doua ore de joc. Begu avanseaza in turul al doilea la turneul de la Sankt Petersburg. In urmatoarea faza, Begu (27 de…

- Cosmarul unei fetite de cinci ani a incetat dupa ce un unchi de-al ei – fratele femeii acuzate ca si-a maltratat fiica – a depus o filmare la politia din localitatea Cumpana, judetul Constanta. In imagini se pare ca se observa ca mama si-ar maltrata intr-un mod crud una dintre fetite. La chinurile copilei…

- Doi muncitori care lucrau in subteran la reteaua de termoficare in Complexul Leu de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala au fost raniti, luni seara, dupa ce una dintre tevi s-a fisurat. Unul dintre ei a reusit sa iasa la suprafata, dar are arsuri pe o suprafata mare din corp, cel de-al doilea fiind…

- Scena s-a petrecut duminica dimineata, la Iasi, cand agentul in varsta de 33 de ani era in timpul liber. Impreuna cu iubita lui, a mers din club la spital unde a fost batut din nou, dar si injunghiat, de aceiasi interlopi.

- Presa de peste Prut relateaza despre un caz halucinant care a avut loc in Republica Moldova. Și anume: un barbat fara maini și fara picioare a fost condamnat de o instanța de la Chișinau pentru ca l-ar fi batut pe un om al legii.

- Un politist a incercat sa salveze un copil din mainile mamei, care il agresa, dar a fost muscat zdravan de picior. Barbatul a fost chemat prin serviciul 112, sa intervina intr-un caz, inregistrat pe raza Sectorului 2, de maltratare a unui minor.

- A incercat sa salveze un copil din mainile celei care il agresa, dar a fost muscat zdravan de picior. E cazul unui politist care a fost chemat, prin serviciul 112, sa intervina intr-un caz, inregistrat pe raza Sectorului 2, de maltratare a unui minor.

- Nicolae Ceban, un barbat fara mâini și fara picioare din Republica Moldova, a primit o pedeapsa de un an dupa gratii, cu suspendare. Acesta este acuzat ca ar fi batut un polițist în vara anului 2016.

- De un tratament neașteptat a avut parte un tanar care ar fi fost batut de un medic la Spitalul din Pucioasa, județul Dambovița. Barbatul a reclamat la Poliție faptul ca medicul Costel Geambașu l-ar fi lovit și l-ar fi injurat atunci cand a vrut sa se intereseze de starea bunicii soției sale, o femeie…

- Tensiunile intre compania UBER și reprezentanții Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) au escaladat, dupa ce COTAR a anunțat, intr-un comunicat, ca trei șoferi UBER ar fi batut un taximetrist, in fața unui club din Capitala.

- Dezvaluiri socante ies la iveala in cazul lui Eugen Stan, pedofilul politist, prins luni dimineata dupa ce a agresat doi copii intr-un lift, din Capitala. Se pare ca barbatul ar mai fi suspectat in alte 15 cazuri, comise incepand cu anul 2009.

- Cei doi inculpati l-au agresat fizic pe un vecinul lor, din aceeasi localitate, in varsta de 45 ani. In vreme ce tatal celuilalt inculpat l-a intepat, in mod repetat, cu o tepusa pentru paie, fiul acestuia cel a lovit victima cu un topor.„Din cuprinsul constatarilor preliminare emise de…

- Turnura neasteptata in cazul care a socat Bucurestiul si, foarte probabil, un caz fara precedent in cazul Politiei autohtone: suspectul in cauza este om al legii, in Capitala. Nici bine nu se aflase ca un suspect in cazul de pedofilie a ajuns la audieri, ca s-a descoperit o informatie absolut socanta.…

- SCANDAL IMENS in Baia Mare. POLITIST BATUT de elevul examinat. Ultraj asupra unui polițist dupa examinare practica pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule In data de 3 ianuarie a.c., cetațeanul B.V.S., domiciliat in Baia Mare, s-a prezentat la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere…

- In luna martie, lumea muzicii populare era zguduita de stirea ca Ileana Ciuculete a incetat din viata brusc! Artista a fost rapusa atunci de o ciroza hepatica galopanta, pe care medicii de la o clinica privata din Capitala nu au mai putut sa o stopeze! Moartea Ilenei a scos insa la iveala…

- Scenele s-au petrecut in fata unei case de pariuri din cartierul bucurestean Militari. Martorii spun ca totul a plecat de la un bilet de pariuri castigator. Altii spun ca barbatul a fost scos cu forta din sala de jocuri pentru ca era ora inchiderii. De nervi, el ar fi vandalizat un autoturism din…

- In aceasta dimineața pompierii au fost alertați pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un bloc de locuit de pe strada Nicolae Costin din Capitala.La fața locului pentru lichidarea arderii au intervenit 4 autospeciale.

- Cel puțin 15 ofițeri au fost uciși joi într-un atac întreprins asupra Academiei de Poliție din capitala Somaliei, Mogadishu, de un terorist kamikaze deghizat în polițist, au anunțat oficiali somalezi, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Durere fara margini pentru familia Alinei Ciucu, tanara de 25 de ani ucisa marti seara, in statia de metrou Dristor. Ea era originara din localitatea doljeana Ostroveni si ajunsese in adolescenta la Bucuresti si traia impreuna cu prietenul ei, alaturi de care visa sa se realizeze. S-a mutat din casa…

- Un copil in varsta de 16 ani a fost agresat de trei indivizi intr-un mall din Capitala. Oamenii s-au strans si i-au sarit in aparare baiatului, caruia-i fusesera luati si banii din buzunar. Intreg incidentul a fost filmat, devenind viral.

- Un adolescent de 16 ani, imbracat in Mos Craciun, ar fi fost agresat de agentii de paza a unui centru comercial din capitala. Incidentul a avut loc intr-un centru comercial din Capitala, unde copilul, imbracat in Mos Craciun, ar fi adunat suma de 70 de lei din cersit.

- Tribunalul Tulcea a admis luni cererea procurorilor de a emite mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile pe numele barbatului care, la sfarsitul saptamanii trecute, a agresat un politist aflat in misiune.Barbatul a fost martor al unui incident petrecut in satul Niculitel,…

- Bucurie mare in familia gorjencei Corinei Martin! Vicepreședinta Asociatiei Litoral – Delta Dunarii a anunțat in cursul zilei de sambata, 2 decembrie, ca a devenit bunica. Nepotul acesteia s-a nascut la New York, in timp ce constanțeanca se afla la un concert al trupei Provincialii. Vestea…

- Un polițist din statul american New Mexico a impresionat intreaga lume cu decizia lui. Dupa ce a fost trimis sa intervina in cazul unui jaf, el a gasit o femeie dependenta de droguri, care era insarcinata. El a decis sa intervina pentru a salva bebelușul… adoptandu-l. Acum, el a mers acasa cu micuța,…

- Marian Godina a facut publica o inregistrare in care apare un politist intr-o misiune care scapa de sub control si ajunge sa fie lovit de unul dintre martorii care au asistat la arestarea unui barbat. Scandalul a pornit dupa ce agentul i-a dat cu spray unui sofer care a devenit agresiv si, ulterior,…

- Un polițist iși incolțește fosta iubita in timp ce aceasta iși plimba cainele, o impușca și apoi se sinucide. Imaginile cu momentele terifiante au fost surprinse de camerele de supraveghere, scrie libertatea.ro.

- Dupa ce a primit din nou dreptul a-si administra pagina de Facebook, Mihai Sora a postat un mesaj cutremurator. Filosoful a povestit cum a fost turnat la Securitate, in 1948, chiar de fiul sau de 14 ani.

- Ellie White și Doru Tinca par sa fi batut recordul la bone. Pentru ca și-au dorit ca micuții lor – Mihaița (5 ani) și Maria (2 ani și jumatate) sa fie bine ingrijiți, cei doi au schimbat, de-a lungul timpului, vreo 14 bone. Din septembrie insa au decis sa nu mai apeleze la ajutoare externe. Cum viața…

- Cristina Stamate a murit. Cristina Stamate era internata în stare critica la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala. Aceasta fusese transportata la spital, dupa ce joi a fost solicitata o ambulanta acasa la ea.

- Un incident grav a avut loc sambata in București, unde o femeie a fost atacata cu un cuțit, in plina strada, in zona Giurgiului. Un barbat in varsta de 51 de ani a incercat sa iși omoare iubita, o femeie cu 10 ani mai tanara decat el, atacand-o cu un cuțit. Totul s-a intamplat in plina strada, in zona…

- Un tanar de 24 de ani, eliberat pe baza recursului compensatoriu, a intrat, joi seara, in locuinta bunicii sale, in varsta de 73 de ani, din municipiul Tulcea, a agresat o, apoi s a baricadat intr o camera si a incercat sa dea foc bunurilor, relateaza Romania TV.Potrivit IPJ Tulcea, joi seara, politistii…

- Un copil de 10 ani a ajuns la spital, dupa ce ar fi fost batut de un coleg de clasa. S-a intamplat marti in curtea unui liceu din Capitala in carte invata baiatul. Administratia institutiei nu vede o problema in cele intamplate si spune ca a fost doar o joaca intre elevi.

- Doi romani - sot si sotie - au fost arestati in Franta pentru ca au maltratat cinci copii si pe mama acestora.Cei doi sunt acuzati ca au pus la punct, impreuna cu alti conationali, un sistem de fraudare a alocatiilor sociale, scrie Digi24.ro.

- Primarul sectorului 5, Daniel Florea, este noul manager interimar al unei Școli din Capitala, dupa ce directoarea a ignorat toate masurile de reabilitare și modernizare a unitații, in ciuda fondurilor alocate de Primarie. Directoarea Școlii nr. 150 din sectorul 5, Nadia Barbieru, a fost demisa din funcție,…

- Soferul autoutilitarei care a fost filmat in timp ce circula pe contrasens in Capitala si, ulterior, amenintand un alt participant la trafic a fost identificat ca fiind agent cu atributii de logistica in cadrul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva numarul 1, informeaza DGPMB."Cu privire…

- Scene revoltatoare au fost surprinse in Capitala. Soferul unei autoutilitare care mergea pe contrasens a sarit la bataie cu o ranga pentru ca un alt participant la trafic nu i-a permis sa intre in depasire. Din fericire, barbatul recalcitrant nu l-a lovit pe soferul care circula regulamentar, cel…

- Sute de militanti ai unui grup religios pakistanez au blocat luni principalul drum de acces in capitala Islamabad, perturband grav traficul rutier pentru a sasea zi consecutiv, fara ca autoritatile sa...

- Un barbat de 64 de ani a fost batut in propria casa de catre doua persoane necunoscute. S-a intamplat noaptea trecuta in satul Vasilcau din raionul Soroca.Potrivit poliției, victima era acasa impreuna cu sotia lui si i-a auzit pe indivizi cand au intrat in casa.

- S-a imbatat si si-a batut concubina, dar si copilul acesteia de doar sase ani. Este isprava din noaptea trecuta a unui barbat, din Capitala. Ajunsi la fata locului, politistii Batalionului de Reacționare Operativa, l-au liniștit cu greu pe agresor.

- Tragedie intr-o familie din Pitesti! Un politist in varsta de 32 de ani s-a stins din viata pe strada, sambata. Conform adevarul.ro, este vorba de Andrei Gottwald, un tanar fost lucrator la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti.

- Traficul rutier va fi blocat, vineri si sambata, pe Strada C.F. Robescu, situata in apropierea Pietei Unirii din Capitala, in contextul organizarii procesiunii religioase de la Biserica „Sfantul Mare Mucenic Mina”, potrivit unui comunicat de presa al Brigazii Rutiere din Bucuresti.„In conformitate…

- O ieseanca de 32 de ani a fost condamnata la opt luni de inchisoare cu suspendare, fiind gasita vinovata de ultraj. Femeia ar fi sarit sa bata un politist care, culmea, tocmai o salvase din mainile...