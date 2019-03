Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a numit Statele Unite ale Americii drept o tara in care nu se poate avea incredere si este doritoare de razboi, el cerand in acest context tarii vecine Armenia sa dezvolte relatiile cu Teheranul in pofida presiunilor SUA, relateaza Reuters, potrivit…

- Statele Unite au inculpat un fost ofițer al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, Monica Witt, pentru ca a ajutat Iranul în ceea ce Washington a caracterizat drept o operațiune de spionaj cibernetic care a vizat ofițeri ai serviciilor secrete SUA. Statele Unite au sancționat, de asemenea,…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat Statele Unite ale Americii ca promoveaza "hegemonia mondiala" si a acuzat administratia de la Washington ca incearca sa-l indeparteze de la putere pe presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, aliat al Teheranului, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- "Jur sa imi asum oficial competentele executivului national ca presedinte in exercitiu al Venezuelei pentru a ajunge (...) la un guvern de tranzitie si pentru a obtine alegeri libere", a spus Juan Guaido de la tribuna. Intr-un comunicat, presedintele american Donald Trump a transmis ca il…

- Ministrul brazilian al apararii, generalul Fernando Azevedo e Silva, a afirmat ca nu vede nici un motiv pentru a le permite Statelor Unite ale Americii (SUA) sa amplaseze o baza militara pe teritoriul Braziliei, idee fata de care s-a declarat deschis presedintele Jair Bolsonaro, relateaza marti agentia…

