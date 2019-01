Stiri pe aceeasi tema

- O mașina capcana a fost detonata joi in apropierea unei academii de poliție din capitala Columbiei, Bogota, in care au murit cel puțin opt persoane și 10 au fost ranite, potrivit autoritaților columbiene, relateaza The Guardian, potrivit mediafax.Citește și: Klaus Iohannis se pregatește sa…

- O masina capcana a fost detonata joi in apropierea unei academii de politie din capitala Columbiei, Bogota, in care au murit cel putin opt persoane si 10 au fost ranite, potrivit autoritatilor columbiene, relateaza The Guardian.

- Cel putin opt ofiteri de politie au fost ucisi intr-o explozie care a avut loc joi in incinta Academiei de Politie din capitala columbiana Bogota, a anuntat postul RCN, citand Ministerul Apararii din Columbia.

- O masina-capcana a explodat luni seara in estul capitalei afgane Kabul, langa un complex unde isi au locuintele angajatii mai multor agentii si organizatii internationale, provocand moartea a cel putin 4 ...

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si patru ranite intr-un atentat cu masina-capcana sambata in capitala somaleza Mogadiscio, informeaza Reuters, citand o sursa din politie. O a doua explozie a avut loc in apropiere dar cauza ei nu a fost inca determinata, a declarat maiorul Mohamed Hussein. "Primul…

- Cel putin cinci persoane au murit si 18 au fost ranite dupa ce o masina a intrat joi intr-un grup de copii in fata unei scoli din orasul Huludao, in provincia Liaoning din nord-estul Chinei, a informat...

- Atentat terorist de ultima ora. Sunt cel putin 40 de morti si 60 de raniti Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte 60 ranite, intr-un atentat sinucigas la o adunare religioasa care sarbatorea nasterea profetului Mahomed marti, la Kabul, au anuntat oficiali afgani, relateaza AFP. Cel putin 40…

- Sase persoane au fost ucise si peste 20 au fost ranite marti intr-un atentat cu masina capcana comis intr-o piata din Al-Qayyarah, oras important la sud de Mosul, fosta ‘capitala’ a gruparii Statul Islamic (SI) in Irak, a declarat pentru AFP un oficial al serviciilor medicale. ‘In atac au fost ucise…