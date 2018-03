Stiri pe aceeasi tema

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer, cap de serie numarul 2, a castigat, sambata, proba de dublu din cadrul turneului de la Dubai, cu premii totale de 2,6 milioane de dolari. Tecau si Rojer au invins in finala cuplul James Cerretani/Leander Paes (SUA/India), scor 6-2, 7-6 (2), dupa o ora si 28…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer, cap de serie numarul 2, a castigat, sambata, pentru al doilea an la rand turneul ATP 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii in valoare de 2.623.485 de dolari.

- Horia Tecau (Romania) si Jean Julien Rojer (Olanda) au acces vineri seara in finala probei de dublu a turneului ATP 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dupa ce au trecut cu 7-5, 6-3 de echipa croato-americana Ivan Dodig/Rajeev Ram.

- Perechea Rojer – Tecau joaca azi (ora 12.30), la Dubai, pentru calificarea in finala. ATP 500 DUBAI – semifinale (dublu) Ivan Dodig (3) / Rajeev Ram (3) – Jean-Julien Rojer (2) / HORIA TECAU (2) 0-0 / LIVE Damir Dzumhur / Filip Krajinovic – James Cerretani / Leander Paes (ora 18.30) Romanul și olandezul…

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer s-a calificat, joi, in semifinalele probei de dublu a turneului de tenis ATP de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.623.485 dolari, dupa ce a trecut cu 6-4, 6-4 de cuplul Marcin Matkowski (Polonia)/Uisam-Ul-Haq Qureshi…

- Meci pe muchie de cuțit al perechii Horia Tecau/Jean-Julien Rojer, cap de serie numarul 2, in primul meci din cadrul turneului de la Dubai, competiție dotata cu premii totale de 2,6 milioane de...

- Horia Tecau (Romania) si Julien Rojer (Olanda) au debutat cu victorie, miercuri, la turneul ATP 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), calificandu-se in sferturi dupa 6-3, 6-7(8), 10-7 cu Marcus Daniell/Dominic Inglot (Noua Zeelanda/Marea Britanie).

- Sridevi Kapoor, prima actrita superstar de la Bollywood, a murit fulgerator, sambata, in urma unui infarct, in timp ce participa la o nunta, in Dubai, a anuntat BBC.Citeste si: Patriarhia, replica DURA la criticile privind finantarea de la buget pentru Catedrala: 'Este JENANT si RIDICOL...'…

- Vedeta de la Bollywood Sridevi Kapoor, considerata una dintre cele mai mari actrite ale cinematografiei indiene, a murit la Dubai in urma unui infarct, a anuntat familia sa duminica agentiei de presa Press Trust of India (PTI), citata de AFP. Actrita a suferit criza cardiaca in timpul casatoriei unuia…

- Jucatoarea de tenis Elina Svitolina a castigat al doilea ei titlu consecutiv in turneul WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii de 733.900 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe rusoaica Daria Kasatkina cu 6-4, 6-0. Svitolina, 23 ani, s-a impus in finala dupa 70 minute…

- Elina Svitolina (23 de ani, 4 WTA) a caștigat titlul la Dubai, invingand-o in finala pe Daria Kasatkina (20 de ani, 24 WTA), scor 6-4, 6-0. Svitolina, favorita numarul 1, s-a impus pentru a doua oara consecutiv in Emiratele Arabe Unite, fiind prima jucatoare din 2018 care reușește sa iși apere titlul…

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer s-a oprit in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Rotterdam (ATP), dotat cu premii totale de 1.862.925 euro, dupa ce a fost invinsa de cuplul Oliver Marach (Austria)/Mate Pavic (Croatia) cu 6-1, 6-3. Tecau si Rojer, favoritii…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru a fost invinsa de rusoaica Sofia Juk cu 7-6 (2), 7-6 (7), sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal al turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 733.900 dolari. Dulgheru (28 ani, 170 WTA) s-a inclinat…

- Irina Begu, care acuza o accidentare la piciorul stang, s-a retras din proba de dublu de la Doha, unde urma sa faca pereche cu Monica Niculescu. Invinsa in primul tur la simplu de Samantha Stosur, scor 6-4, 6-2, Begu a evoluat cu un bandaj la piciorul stang in setul doi.Begu si Monica Niculescu…

- Daca lucrurile vor decurge normal, Halep va face din nou rocada cu Wozniacki in varful ierahiei mondiale! Recuperarea coroanei de lider mondial ar trebui sa fie doar o chestiune de timp pentru Simona, dupa ce jucatoarea din Danemarca a facut o alegere riscanta. Wozniacki nu s-a inscris…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost invinsa de daneza Caroline Wozniacki, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Wozniacki a primit un cec de 4 milioane de dolari australieni si 2.000 de puncte WTA pentru victoria sa, in timp ce Halep a fost recompensata cu 2 milioane…

- Presedintele ceh Milos Zeman le-a multumit sustinatorilor sai pentru 'ultima victorie politica', dupa câstigarea unui nou mandat de cinci ani în urma celui de-al doilea tur al alegerilor pentru functia suprema în stat, transmite dpa.

- Perechea formata din austriacul Oliver Marach si croatul Mate Pavic a castigat, sambata, la Melbourne, titlul in proba de dublu masculin a Openului de tenis al Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, invingandu-i in finala pe columbienii Juan Sebastian Cabal si Robert Farah in doua seturi…

- Kristina Mladenovic și Timea Babos au caștigat Australian Open la dublu. Perechea francezo-maghiara a cucerit primul trofeu de Grand Slam, dupa ce a invins in finala cuplul din Rusia Ekaterina Makarova – Elena Vesnina, 6-4, 6-3. Campioanele au primit un cec de 700.000 de dolari australieni (454.525 de…

- Perechea Timea Babos/Kristina Mladenovic (Ungaria/Franta), cap de serie numarul 5, a castigat trofeul Australian Open la dublu feminin, dupa ce a invins, vineri, in finala, cu scorul de 6-4, 6-3, cuplul rus Elena Vesnina/Ekaterina Makarova, cap de serie numarul 2.Makarova si Vesnina au ratat…

- Finala probei masculine de dublu a turneului de tenis Australian Open, primul Grand Slam al anului, se va disputa intre columbienii Juan Sebastian Cabal/Robert Farah si perechea austriaco-croata Oliver Marach/Mate Pavic, relateaza EFE. In semifinalele de joi, Cabal si Farah, favoritii…

- Perechea alcatuita din tenismanul român Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a fost învinsa de australienii Sam Groth/Lleyton Hewitt cu 7-6 (2), 4-6, 7-5, sâmbata, la Melbourne, în turul al doilea al probei masculine de dublu din cadrul turneului Australian Open.…

- Victorie romaneasca la Australian Open: Begu si Niculescu avanseaza in proba de dublu. Monica Niculescu și Irina Begu s-au calificat in optimile de finala ale probei de dublu de la Australian Open.Sportivele noastre au trecut dupa un meci complicat de perechea formata din Jessica Moore și Ellen Perez.Scorul…

- Halep si Begu au invins in finala cuplul ceh Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, cap de serie numarul 1, scor 1-6, 6-1, 10-8, intr-o ora si trei minute. Premiul pentru castigarea trofeului la dublu este de 26.031 de dolari si 280de puncte, iar cel pentru invinsele din finala este de 13.544 de dolari…

- Simona Halep arata ca e cea mai buna in lume! A facut senzație la Shenzhen, in China, unde a triumfat, in aceeași zi, in doua finale: la simplu și la dublu, cu Irina Begu.Halep, locul I WTA, a castigat a doua oara turneul de categorie WTA, International Shenzhen Open, dupa ce a invins-o, …

- "Numarul 1 mondial si-a inceput in mod ideal anul. Simona Halep a castigat turneul de inceput al sezonului, dominand-o pe detinatoarea titlului la Shenzhen, Katerina Siniakova. Disputat pe un teren acoperit (diferit fata de cel prevazut initial) si nedifuzat din cauza schimbarii locului, meciul nu…

- Simona Halep și Irina Begu joaca astazi in finala probei de dublu a turneului de la Shenzen. Cele doua romance se vor duela dupa ora 12:00 cu perechea ceha formata din Katerina Siniakova și Barbora Krejcikova. ...

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Irina Begu s-a calificat vineri in finala probei de dublu a turneului WTA de la Shenzhen (China), dupa ce a trecut in semifinale de Ana Blinkova (Rusia)/Nicola Geuer (Germania), in trei seturi, 6-2, 6-7 (4), 10-6. Turneul WTA de la Shenzhen…

- Katerina Siniakova (Cehia, locul 47 WTA), cap de serie numarul 6 si detinatoarea trofeului, va fi adversara Simonei Halep (1 WTA) in finala turneului de la Shenzen, dupa ce a reusit sa treaca in semifinale de rusoaica Maria Sharapova (59 WTA). A fost 6-2, 3-6, 6-3 pentru jucatoarea din Cehia, dupa o…

- Cornel Galeș este in fața primului Craciun pe care il va petrece fara Ileana Ciuculete. Și, ca sa nu ii duca atat de mult lipsa ”Zanicii”, vaduvul a luiat decizia sa plece intr-o deplasare peste mari și țari, el urmand sa faca Sarbatorile de Iarna intre Dubai și India.

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu si rusoaica Alena Fomina au castigat proba de dublu a turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa 6-4, 6-3 cu principalele favorite, Lesley Kerkhove (Olanda)/Lidia Morozova (Belarus). In varsta de…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu si rusoaica Alena Fomina au castigat proba de dublu a turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari,...

- Mihaela Buzarnescu, in semifinale la Dubai, in proba de dublu. Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu și rusoaica Alena Fomina s-au calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa…

- Reprezentantii Partidului Democrat din Moldova au castigat in turul II al alegerilor locale repetate din orasul Sangera, dar si din comunele Lapusna din Hancesti si Berlinti din Briceni. Sunt datele preliminare prezentate de CEC.