Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Banatului are un Plan Urbanistic General vechi de 17 ani, care a fost prelungit de mai multe ori de primarie. Se lucreaza cam de noua ani la un PUG nou, care inca nu este gata, iar prefectul de Timiș a cerut primariei, la solicitarea Inspectoratului de Stat in Construcții, sa nu…

- Dupa criticile aduse in mod repetat la adresa Garzii de Mediu, pe motiv ca nu amendeaza firmele poluatoare, a noua instituție a statului a intrat in vizorul primarului Nicolae Robu. Este vorba de Inspectoratul de Stat in Construcții, despre care edilul-șef susține ca incearca sa gaseasca tot felul de…

- Primaria Timișoara a reușit sa obțina o prima victorie in razboiul cu Elba pentru terenul de vizavi de Gara de Nord, pe care se afla bucla de intoarcere a tramvaielor. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in timpul ședinței extraordinare a Consiliului Local Timișoara, ca va fi dat jos gardul montat de companie,…

- O constructie ilegala ridicata in curtea unei cladiri istorice din Timisoara ar fi trebuit demolata dupa ce Primaria Timisoara a obtinut sentinta definitiva de demolare. Pentru „a da o lectie celor care sfideaza legea”, primarul Nicolae Robu a chemat presa sa filmeze cum incep lucrarile de demolare…

- "Primaria Timisoara are, din 2013, Hotarare de Consiliu Local prin care este pregatita sa ajute reabilitarea cladirilor istorice si chiar un ajutor important, pentru ca pune toti banii si apoi recupereaza 50% pe parcursul a 10 ani, printr-un impozit crescut, iar 50% ramane cu titlul de grant. Dar,…

- A fost gasita o soluție provizorie astfel incat Primaria Timișoara sa poata elibera certificate de urbanism. Nicolae Robu a anunțat, astazi, ca Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice a dat avizul de prelungire a vechiului PUG pana la sfarșitul anului 2023. ”Am primit ieri avizul…

- Capitala Banatului are un Plan Urbanistic General vechi de 17 ani, care a fost prelungit de mai multe ori de primarie. Se lucreaza cam de noua ani la un PUG nou, care inca nu este gata, iar acum prefectul de Timiș a cerut primariei, la solicitarea Inspectoratului de Stat in Construcții, sa…

- Situație fara precedent la Primaria Timișoara – eliberarea de certificate urbanism este blocata din cauza ca prelungirea vechiul plan urbanistic general prin hotarare de consiliu local a fost atacata, pe motiv de nelegalitate, de Prefectura Timiș, la solicitarea Inspectoratului de Stat in Construcții.…